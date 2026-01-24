كاراسكو مقابل ديابي.. تقرير: اتحاد جدة والشباب يبحثان صفقة تبادلية

يدرس ناديي اتحاد جدة والشباب عقد صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتمتد فترة الانتقالات الشتوية بالدوري السعودي حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن اتحاد جدة والشباب يبحثان صفقة تبادلية ينتقل بموجبها الفرنسي موسى ديابي، والبلجيكي يانيك كاراسكو بين الناديين، بعد موافقة اللاعبين.

وانضم ديابي إلى اتحاد جدة في صيف 2024 قادما من أستون فيلا.

ولعب ديابي مع اتحاد جدة 51 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 27 هدفا.

وتوج ديابي مع الاتحاد بثنائية الدوري والكأس في الموسم المنصرم.

في المقابل كاراسكو انضم إلى الشباب في صيف 2023 قادما من أتليتكو مدريد الإسباني.

ولعب النجم البلجيكي 62 مباراة مع الشباب وسجل 22 هدفا وصنع 16 آخرين.

