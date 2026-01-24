كاراسكو مقابل ديابي.. تقرير: اتحاد جدة والشباب يبحثان صفقة تبادلية
السبت، 24 يناير 2026 - 16:44
كتب : FilGoal
يدرس ناديي اتحاد جدة والشباب عقد صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
موسى ديابي
النادي : الاتحاد
يانيك كاراسكو
النادي : الشباب
وتمتد فترة الانتقالات الشتوية بالدوري السعودي حتى يوم 2 فبراير المقبل.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن اتحاد جدة والشباب يبحثان صفقة تبادلية ينتقل بموجبها الفرنسي موسى ديابي، والبلجيكي يانيك كاراسكو بين الناديين، بعد موافقة اللاعبين.
وانضم ديابي إلى اتحاد جدة في صيف 2024 قادما من أستون فيلا.
ولعب ديابي مع اتحاد جدة 51 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 27 هدفا.
وتوج ديابي مع الاتحاد بثنائية الدوري والكأس في الموسم المنصرم.
في المقابل كاراسكو انضم إلى الشباب في صيف 2023 قادما من أتليتكو مدريد الإسباني.
ولعب النجم البلجيكي 62 مباراة مع الشباب وسجل 22 هدفا وصنع 16 آخرين.
نرشح لكم
مونت كارلو: الهلال يجهز 40 مليون يورو لخطف موهبة رين من الأندية الإنجليزية الهلال يعلن عودة سالم الدوسري.. وتطورات إصابة بونو وكوليبالي الدوري السعودي - الهلال المتصدر يعاقب الفيحاء برباعية.. والاتحاد ضيحة القادسية السادسة على التوالي الرياضية: بعدما رفض شرط النصر.. اتحاد جدة ينتظر رد التعاون الهلال يعلن إصابة ياسين بونو مع منتخب المغرب الرياضية: الهلال يضم موهبة الفيحاء تأكد غياب مدافع النصر أمام ضمك الشرق الأوسط: منتخب السعودية يواجه صربيا وديا بعد لقاء مصر