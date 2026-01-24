الاتحاد الإسباني يحدد موعدا جديدا لنهائي كأس ملك إسبانيا

السبت، 24 يناير 2026 - 16:39

كتب : FilGoal

كأس ملك إسبانيا

أعلن رافائيل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا بشكل مبكر عن الموعد المحدد له.

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية النهائي.

وقال لوزان لوسائل الإعلام بمناسبة نهائي كأس السوبر الإسباني للسيدات: "سيتم تغيير الموعد. هناك احتمال كبير أن يكون في عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق الموعد المُخطط له أصلاً. هذا هو الموعد هو 17-18 أبريل".

النهائي كان مقررا إقامته يوم 25 أبريل لكن تم تقديم الموعد بسبب مخاوف أمنية ناجمة عن تزامن موعده مع معرض إشبيلية وسباق جائزة خيريز الكبرى للدراجات النارية.

وأتم "لدينا موعد بديل، وقد تحدثنا مع رابطة الدوري الإسباني. سنعلن عن اليوم والوقت المحددين خلال أسبوع أو أسبوعين".

وواجه الاتحاد الإسباني معضلة خوض ريال بيتيس مبارياته على ملعب لا كارتوخا وحاول إيجاد الوقت المناسب حتى لا تتعارض إقامة المباراة النهائية مع مباريات الفريق الأندلسي.

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على النحو التالي:

ألباسيتي ضد برشلونة

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال سوسيداد

فالنسيا ضد أتليتك بلباو

ريال بيتيس ضد أتليتكو مدريد

وتقام المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولا.

ربع النهائي هو آخر دور من مباراة واحدة قبل انطلاق نصف النهائي الذي سيُلعب ذهابًا وإيابًا.

ستقام المباريات بين 3 و5 فبراير المقبل.

كأس ملك إسبانيا
التعليقات
