القسم الثاني ب - سوهاج يتعاقد مع الروسي مايكل
السبت، 24 يناير 2026 - 15:52
كتب : FilGoal
أعلن نادي سوهاج أحد أندية القسم الثاني (ب) تعاقده مع الروسي مايكل.
وأوضح النادي أنه في انتظار وصول البطاقة الدولية للاعب للمشاركة ضد الألومنيوم يوم الإثنين المقبل.
وكشف النادي أن اللاعب ظهر بمستوى متميز خلال التدريبات وخلال فترة بسيطة ظهر التجانس مع لاعبي الفريق.
ويحتل سوهاج المركز الثالث في ترتيب مجموعة الصعيد الأولى برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.
فيما يتصدر الألومنيوم الترتيب برصيد 40 نقطة.
ويشغل مصطفى عفروتو وربيع ياسين منصب العضو المنتدب في الشركة الراعية للنادي.
وحقق سوهاج الفوز بنتيجة 2-1 على قوص في الجولة الماضية.
وتولى سعيد إبراهيم المدير الفني السابق للألومنيوم تدريب الفريق الأسبوع الماضي خلفا لهشام عبد المنعم.
