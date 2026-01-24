كرة يد - منتخب مصر ينهي الدور الأول باكتساح أوغندا في بطولة إفريقيا

السبت، 24 يناير 2026 - 14:43

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

اختتم منتخب مصر مشواره في الدور الأول من بطولة إفريقيا لكرة اليد بالفوز على أوغندا بنتيجة 54-13.

وتستضيف رواندا منافسات أمم إفريقيا لرجال كرة اليد خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير الجاري.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 27-5 وفي الثاني كرر منتخب مصر عدد أهداف ليُحسم بنتيجة 27-8.

وضمن منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الجابون وأنجولا وأوغندا.

وسينضم منتخب مصر مع الفائز من أنجولا والجابون إلى الثنائي المتأهل من المجموعة الأولى بين رواندا ونيجيريا والجزائر وزامبيا.

وفاز محمد عماد بجائزة رجل المباراة.

ويشارك 16 منتخبا في أمم إفريقيا مقسمين على 4 مجموعات ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات أنجولا والجابون وأوغندا.

ويسعى منتخب مصر للتتويج بلقب إفريقيا العاشر لمعادلة منتخب تونس كأكثر منتخب تتويجا بالألقاب.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد علي - محمد الطيار - عبد الرحمن حميد

الجناح الأيمن: أكرم يسري - محمد أوكا.

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا.

الظهير الأيمن: يحيى خالد - مهاب سعيد.

الظهير الأيسر: علي زين - أحمد هشام "دودو" - نبيل شريف - هشام صلاح.

الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمد عبد العزيز جدو.

صانع الألعاب: يحيى الدرع - سيف الدرع.

وحصد منتخب مصر لقب أمم إفريقيا في آخر ثلاث نسخ أقيمت أعوام 2020 و2022 و2024.

وبات المنتخب المصري ثاني أكثر منتخب تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق لقب وحيد عن تونس.

منتخب مصر لكرة اليد بطولة إفريقيا لكرة اليد
