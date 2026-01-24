تنس - أوساكا تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة برسالة مؤثرة

أعلنت اليابانية نعومي أوساكا انسحابها من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب مشكلة صحية.

وغابت أوساكا وفقا للتقارير عن العديد من المباريات في 2025 بسبب إصابة في البطن، وهي السبب في انسحابها من البطولة.

وكتبت اللاعبة البالغة من العمر 28 عامًا على حسابها في إنستجرام: "اضطررت لاتخاذ القرار الصعب بالانسحاب لمعالجة مشكلة صحية يعاني منها جسدي بعد مباراتي الأخيرة".

وأضافت "كنت متحمسة للغاية لمواصلة المشوار، وكانت هذه البطولة تعني لي الكثير، لذا فإن التوقف هنا يُحزنني بشدة، لكن لا يمكنني المخاطرة بتفاقم الإصابة حتى أتمكن من العودة إلى الملعب".

وتابعت "شكرًا لكم جميعًا على الحب والدعم... أنا ممتنة جدًا لحفاوة استقبالكم لي".

وأتم "شكرًا لفريقي بأكمله على دعمهم الدائم لي، ولمنظمي البطولة على لطفهم وكرمهم".

واستفادت الأسترالية ماديسون إنجليس من انسحاب أوساكا للتأهل للدور الرابع من البطولة.

وستواجه اللاعبة الأسترالية إما المصنفة الثانية عالميًا إيجا شفيونتيك أو المصنفة 31 آنا كالينسكايا في الدور الرابع يوم الإثنين المقبل.