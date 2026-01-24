تنس – جوكوفيتش يصل للفوز الـ 400 في بطولات جراند سلام

السبت، 24 يناير 2026 - 14:00

كتب : FilGoal

نوفاك دجوكوفيتش

تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لـ التنس 2026 بالفوز على الهولندي بوتيك فان دي زاندشلاب بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط الـ 3: 6-3 و6-4 و7-6 لصالح الأسطورة الصربية.

وأصبح دجوكوفيتش أول لاعب في منافسات الرجال أو السيدات يحقق 400 انتصارا في بطولات التنس الكبرى.

أخبار متعلقة:
تنس - الاتحاد الكيني يوضح كيفية مشاركة هاجر عبد القادر في بطولة نيروبي تنس - بيان توضيحي من الاتحاد المصري بشأن مشاركة مثيرة للجدل للاعبة في بطولة دولية تنس - ديلي ميل: لاعبة مصرية تثير الجدل في بطولة دولية بـ "أسوأ أداء على الإطلاق" تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: وقعت عقدا مع المدرب فيرنر شلاجر آخر بطل للعالم غير صيني

فحقق 102 فوز في بطولة أستراليا المفتوحة و102 في ويمبلدون و101 في رولان جاروس و95 في أمريكا المفتوحة.

ويأتي في المركز الثاني روجر فيدرير بـ 369 انتصارا ثم رافائيل نادال بـ 314 انتصارا.

كما أصبح أكثر لاعب تحقيقا للفوز في بطولة أستراليا المفتوحة برصيد 102 مباراة بالتساوي مع فيدرير.

ويمتلك دجوكوفيتش فرصة الانفراد بالرقم القياسي حال فوزه في الدور المقبل.

وينتظر الصربي الفائز من مباراة الأمريكي إيثان كوين ضد التشيكي ياكوب مينسك.

ويعد الصربي الأكثر تتويجا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة برصيد 10 ألقاب آخرها 2023.

ويحمل الإيطالي يانيك سينر اللقب في آخر نسختين.

نوفاك دجوكوفيتش تنس بطولة أستراليا المفتوحة
نرشح لكم
خبر في الجول – إيقاف مدرب سلة الأهلي مباراتين وتغريمه بسبب الاعتراض على التحكيم تنس - أوساكا تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة برسالة مؤثرة كرة سلة - الزمالك يفوز على بتروجت في مباراة معادة.. وظهور أول لوائل بدر كرة يد - منتخب مصر إلى الدور الرئيسي بعد الفوز على أنجولا مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: مهلة لمدرب الأهلي من أجل حضور التحقيق كرة سلة - وائل بدر يتولى قيادة فريق الزمالك كرة يد - إبراهيم المصري: الجيل الحالي لديه رغبة حقيقية في تخليد اسمه كرة طائرة - الاتحاد يعلن جدول مباريات المرحلة النهائية من دوري مرتبط الرجال
أخر الأخبار
فتوح: صلاح اعتذر لنا ومصر أقوى من السنغال.. وقلت للاعبين "سأريكم ما سأفعله بحكيمي" 42 دقيقة | الدوري المصري
بركلة جزاء "بانينكا".. مبابي يقود ريال مدريد للفوز على فياريال 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – هيثم شعبان يتفق مع حرس الحدود لتدريب الفريق خلفا لـ بسيوني ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – إيقاف مدرب سلة الأهلي مباراتين وتغريمه بسبب الاعتراض على التحكيم ساعة | كرة سلة
مؤتمر خالد صبحي: نسعى للوصول إلى أبعد نقطة في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
الإسماعيلي يعلن تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق ساعة | الدوري المصري
وليد صلاح: نعمل على ملف المهاجم.. لم ننافس بيراميدز على الفاخوري وأشكر عمر كمال ساعة | الدوري المصري
مؤتمر الكوكي: هدفنا الفوز على الزمالك للاقتراب من التأهل لدور الـ 8 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 3 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/521928/تنس-جوكوفيتش-يصل-للفوز-الـ-400-في-بطولات-جراند-سلام