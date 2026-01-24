تنس – جوكوفيتش يصل للفوز الـ 400 في بطولات جراند سلام

تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لـ التنس 2026 بالفوز على الهولندي بوتيك فان دي زاندشلاب بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط الـ 3: 6-3 و6-4 و7-6 لصالح الأسطورة الصربية.

وأصبح دجوكوفيتش أول لاعب في منافسات الرجال أو السيدات يحقق 400 انتصارا في بطولات التنس الكبرى.

فحقق 102 فوز في بطولة أستراليا المفتوحة و102 في ويمبلدون و101 في رولان جاروس و95 في أمريكا المفتوحة.

ويأتي في المركز الثاني روجر فيدرير بـ 369 انتصارا ثم رافائيل نادال بـ 314 انتصارا.

كما أصبح أكثر لاعب تحقيقا للفوز في بطولة أستراليا المفتوحة برصيد 102 مباراة بالتساوي مع فيدرير.

ويمتلك دجوكوفيتش فرصة الانفراد بالرقم القياسي حال فوزه في الدور المقبل.

وينتظر الصربي الفائز من مباراة الأمريكي إيثان كوين ضد التشيكي ياكوب مينسك.

ويعد الصربي الأكثر تتويجا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة برصيد 10 ألقاب آخرها 2023.

ويحمل الإيطالي يانيك سينر اللقب في آخر نسختين.