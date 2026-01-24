الإسماعيلي يعلن فسخ التعاقد مع ميلود حمدي

أعلن النادي الإسماعيلي فسخ تعاقده مع المدرب الجزائري ميلود حمدي بالتراضي.

وخسر الإسماعيلي أمام المقاولون العرب مؤخرا على ملعبه بهدفين مقابل هدف ليعقد موقفه في جدول ترتيب الدوري.

وقال الإسماعيلي عبر حسابه على فيسبوك: "ضمن حزمة من الإجراءات التي يجري الإعلان عنها تباعا، سعيا لتحقيق مصلحة وطموحات جماهير النادي الإسماعيلي، أعلنت اللجنة المؤقتة فسخ التعاقد مع المدير الفني ميلود حمدي بالتراضي".

"وقررت اللجنة إسناد مهمة تسيير شؤون الفريق مؤقتًا إلى الجهاز الفني المعاون، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التعاقد مع المدير الفني الجديد، والمقرر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة".

وسبق وأن كشف مصدر مقرب من الجزائري في وقت سابق عبر تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ميلود تلقى عرضين من أحد المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا، وفريق وفاق سطيف الجزائري".

واستدرك "لكن المدرب يحترم تعاقده ويرغب في إكمال عقده، رغم الصعوبات التي تواجه الفريق".

لكن الخسارة من المقاولون العرب دفعت الإسماعيلي غلى فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب الجزائري.

وارتقى المقاولون العرب 4 مراكز ليصل للمركز الـ15 برصيد 13 نقطة.

فيما بقي الإسماعيلي في المركز الـ20 وقبل الأخير بـ 10 نقاط.

ميلود حمدي قاد الإسماعيلي خلال 19 مباراة، فاز في 4 وتعادل مرتين وخسر 13 مباراة في جميع المسابقات.

