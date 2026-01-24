خبر في الجول - عزمي غومة يعود إلى فاركو في صفقة انتقال حر

أتم نادي فاركو إجراءات عودة التونسي عزمي غومة لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر.

عزمي غومة النادي : فاركو فاركو

ويواصل فاركو محاولات تدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عزمي غومة وقع على عقود الانتقال إلى فاركو.

وعاد غومة لفاركو بعدما رحل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الماضي بعد إجرائه لجراحة الرباط الصليبي.

وأصيب غومة خلال مباراة فاركو أمام بيراميدز نهاية الموسم الماضي التي انتهت بفوز الفريق السكندري بثلاثية مقابل هدفين.

وانضم غومة صاحب الـ27 عاما، إلى فاركو قادما من الصفاقسي التونسي في صيف 2021 قبل أن يرحل بنهاية الموسم الماضي.

ولعب غومة 100 مباراة مع فاركو وسجل هدف وصنع 4 آخرين في جميع المسابقات.