خبر في الجول - عزمي غومة يعود إلى فاركو في صفقة انتقال حر
السبت، 24 يناير 2026 - 12:33
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي فاركو إجراءات عودة التونسي عزمي غومة لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر.
ويواصل فاركو محاولات تدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
وحسبما علم FilGoal.com فإن عزمي غومة وقع على عقود الانتقال إلى فاركو.
وعاد غومة لفاركو بعدما رحل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الماضي بعد إجرائه لجراحة الرباط الصليبي.
وأصيب غومة خلال مباراة فاركو أمام بيراميدز نهاية الموسم الماضي التي انتهت بفوز الفريق السكندري بثلاثية مقابل هدفين.
وانضم غومة صاحب الـ27 عاما، إلى فاركو قادما من الصفاقسي التونسي في صيف 2021 قبل أن يرحل بنهاية الموسم الماضي.
ولعب غومة 100 مباراة مع فاركو وسجل هدف وصنع 4 آخرين في جميع المسابقات.
نرشح لكم
الثالث.. إعارة أحمد عابدين من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا مصدر من الأهلي لـ في الجول: أبلغنا ديانج برفض عرض فالنسيا المحطة 13.. الوصل الإماراتي يتعاقد مع الكولومبي بورخا كاراسكو مقابل ديابي.. تقرير: اتحاد جدة والشباب يبحثان صفقة تبادلية "تحت قيادة مدرب شجاع للغاية".. مارسيليا يستعير نوانيري من أرسنال أطول من كريس وود.. نوتنجهام فورست يضم لورينزو لوكا من نابولي مونت كارلو: الهلال يجهز 40 مليون يورو لخطف موهبة رين من الأندية الإنجليزية إعارة لنهاية الموسم.. جالاتاسراي يضم لانج من نابولي