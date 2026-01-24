أبولا: ألفيش يفكر في العودة للملاعب بعد غياب 3 سنوات

السبت، 24 يناير 2026 - 12:27

كتب : FilGoal

داني ألفيش - البرازيل

يفكر البرازيلي داني ألفيش في العودة للمشاركة في المباريات مع نادي ساو جواو دي فير الذي يمتلك حصة من أسهمه.

داني ألفيش

النادي :

وضمن النادي الذي يشارك في دوري الدرجة الثالثة البرتغالي خوض المرحلة الثانية من الموسم في مرحلة تفادي الهبوط.

ووفقا لصحيفة "أبولا" البرتغالية فإن البرازيلي يفكر في الأمر لمساعدة النادي على تجنب الهبوط، وسيتخذ قراره خلال الأيام المقبلة.

ويحتل دي فير المركز التاسع برصيد 14 نقطة في المجموعة الأولى قبل جولة على نهاية المرحلة الأولى.

وينافس الفريق على تفادي الهبوط في المرحلة الثانية إذ يهبط 4 فرق للدرجة الرابعة من أصل 12 فريقا.

Dani Alves posa con la camiseta de su nuevo club.

وخاض ألفيش (42 عاما) آخر مباراة رسمية منذ ما يقارب 3 سنوات.

وقبل أسبوع، أقيل جواو نيفيا المدير الفني بقرار من الإدارة والتي ضمنها ألفيس.

وحصل ألفيش على حكم بالبراءة في مارس 2025 بعد قضاءه 14 شهرا في السجن بتهمة الاعتداء الجنسي.

ويعد نادي بوماس المكسيكي التجربة الأخيرة لألفيس قبل الاعتزال في يناير 2023.

وسبق لـ ألفيش تمثيل أندية باهيا وإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وساوباولو.

ويمتلك ألفيش 126 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، سجل خلالها 8 أهداف وفاز معه بكوبا أمريكا مرتين، وبكأس القارات مرتين.

