مونت كارلو: الهلال يجهز 40 مليون يورو لخطف موهبة رين من الأندية الإنجليزية

يخطط نادي الهلال السعودي للتعاقد مع محمد قادر ميتي موهبة نادي ستاد رين الفرنسي.

ويواصل الهلال محاولات تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن الهلال قام بتجهيز عرض قيمته 40 مليون يورو للتعاقد مع ميتي.

وأوضحت التقارير ذاتها أن سيموني إنزاجي مدرب الهلال تواصل مع اللاعب لإقناعه بالانتقال للنادي السعودي.

ميتي صاحب الـ18 عاما سيتم قيده في قائمة الأجانب تحت السن حال نجح الهلال في حسم الصفقة بشكل رسمي.

وأشارت التقارير إلى أن ميتي يحظى باهتمام شديد من عدد من أندية الدوري الإنجليزي .

ويضم الهلال بين صفوفه الأوروجواياني داروين نونيز، والبرازيلي ماركوس ليوناردو، لكن غنزاجي يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد.

ولعب ميتي صاحب الأصول الإيفوارية 31 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.