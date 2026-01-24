مونت كارلو: الهلال يجهز 40 مليون يورو لخطف موهبة رين من الأندية الإنجليزية

السبت، 24 يناير 2026 - 11:53

كتب : FilGoal

محمد قادر ميتي - رين الفرنسي

يخطط نادي الهلال السعودي للتعاقد مع محمد قادر ميتي موهبة نادي ستاد رين الفرنسي.

ويواصل الهلال محاولات تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن الهلال قام بتجهيز عرض قيمته 40 مليون يورو للتعاقد مع ميتي.

أخبار متعلقة:
ذا أثليتك: تغريم تشيلسي 150 ألف جنيه إسترليني بسبب زجاجة إعارة لنهاية الموسم.. جالاتاسراي يضم لانج من نابولي صيباري: قابلت ميندي واعتذرت له وجها لوجه توقفت صفقة ديانج؟ موريتو: فالنسيا على أعتاب ضم جويدو رودريجيز

وأوضحت التقارير ذاتها أن سيموني إنزاجي مدرب الهلال تواصل مع اللاعب لإقناعه بالانتقال للنادي السعودي.

ميتي صاحب الـ18 عاما سيتم قيده في قائمة الأجانب تحت السن حال نجح الهلال في حسم الصفقة بشكل رسمي.

وأشارت التقارير إلى أن ميتي يحظى باهتمام شديد من عدد من أندية الدوري الإنجليزي .

ويضم الهلال بين صفوفه الأوروجواياني داروين نونيز، والبرازيلي ماركوس ليوناردو، لكن غنزاجي يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد.

ولعب ميتي صاحب الأصول الإيفوارية 31 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.

الهلال السعودي الدوري السعودي
نرشح لكم
الهلال يعلن عودة سالم الدوسري.. وتطورات إصابة بونو وكوليبالي الدوري السعودي - الهلال المتصدر يعاقب الفيحاء برباعية.. والاتحاد ضيحة القادسية السادسة على التوالي الرياضية: بعدما رفض شرط النصر.. اتحاد جدة ينتظر رد التعاون الهلال يعلن إصابة ياسين بونو مع منتخب المغرب الرياضية: الهلال يضم موهبة الفيحاء تأكد غياب مدافع النصر أمام ضمك الشرق الأوسط: منتخب السعودية يواجه صربيا وديا بعد لقاء مصر مؤتمر جيسوس: لم أقلل من قيمة الهلال وأتمنى عدم تفسير تصريحاتي بأشياء لم أقلها
أخر الأخبار
أطول من كريس وود.. نوتنجهام فورست يضم لورينزو لوكا من نابولي 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مونت كارلو: الهلال يجهز 40 مليون يورو لخطف موهبة رين من الأندية الإنجليزية 26 دقيقة | سعودي في الجول
ذا أثليتك: تغريم تشيلسي 150 ألف جنيه إسترليني بسبب زجاجة 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إعارة لنهاية الموسم.. جالاتاسراي يضم لانج من نابولي 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
صيباري: قابلت ميندي واعتذرت له وجها لوجه ساعة | الكرة الإفريقية
توقفت صفقة ديانج؟ موريتو: فالنسيا على أعتاب ضم جويدو رودريجيز ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات السبت 24 يناير 2026.. بيراميدز ومنتخب مصر لليد وسيتي وليفربول وريال مدريد ساعة | الكرة الإفريقية
الزمالك يعلن قيد خماسي شاب بقائمته الإفريقية 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 3 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 4 أمم إفريقيا – تعرف على الجائزة المالية لمنتخب مصر بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة
/articles/521921/مونت-كارلو-الهلال-يجهز-40-مليون-يورو-لخطف-موهبة-رين-من-الأندية-الإنجليزية