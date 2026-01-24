إعارة لنهاية الموسم.. جالاتاسراي يضم لانج من نابولي

السبت، 24 يناير 2026 - 11:26

كتب : FilGoal

نوا لانج - جالاتاسراي

أعلن نادي جالاتاسراي التركي الحصول على خدمات البلجيكي نوا لانج على سبيل الإعارة من نابولي الإيطالي.

وسيرتدي لانج القميص رقم 77 مع الأسود التركية.

وانتقل لانج لنهاية الموسم مقابل مليوني يورو، وسيحصل اللاعب على راتب قدره مليون و750 ألف يورو عن تلك الفترة.

وانضم لانج لجالاتاسراي بعدما شارك في 27 مباراة في النصف الأول من الموسم مع نابولي اكتفى خلالها بتسجيل هدف وصناعة 2 في جميع المسابقات.

وانضم لانج لصفوف نابولي قادما من إيندهوفن الهولندي مقابل 25 مليون يورو في صيف 2025.

وسبق أن ارتدى لانج قمصان أندية أياكس وتيفنتي وإيندهوفن في هولندا وكلوب بروج البلجيكي.

ولا تعد تلك أول تجربة في الكرة التركية إذ سبق أن لعب معارا لصفوف شباب بشكتاش في 2009-2010.

ويتصدر جالاتاسراي ترتيب الدوري التركي برصيد 43 نقطة من 27 مباراة بفارق نقطة عن فنربخشة غريمه التقليدي.

ويتواجد الأسود في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط في ترتيب دوري أبطال أوروبا وضمن تأهله إلى ملحق ثمن النهائي.

ويستعد جالاتاسراي لأن يحل ضيفا على مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

جالاتاسراي الدوري التركي نابولي
