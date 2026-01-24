إعارة لنهاية الموسم.. جالاتاسراي يضم لانج من نابولي

أعلن نادي جالاتاسراي التركي الحصول على خدمات البلجيكي نوا لانج على سبيل الإعارة من نابولي الإيطالي.

وسيرتدي لانج القميص رقم 77 مع الأسود التركية.

وانتقل لانج لنهاية الموسم مقابل مليوني يورو، وسيحصل اللاعب على راتب قدره مليون و750 ألف يورو عن تلك الفترة.

وانضم لانج لجالاتاسراي بعدما شارك في 27 مباراة في النصف الأول من الموسم مع نابولي اكتفى خلالها بتسجيل هدف وصناعة 2 في جميع المسابقات.

Profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net… pic.twitter.com/lbcBq6nhh8 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 23, 2026

وانضم لانج لصفوف نابولي قادما من إيندهوفن الهولندي مقابل 25 مليون يورو في صيف 2025.

وسبق أن ارتدى لانج قمصان أندية أياكس وتيفنتي وإيندهوفن في هولندا وكلوب بروج البلجيكي.

Türkiye’nin en büyüğüne hoş geldin Noa Lang! 💛❤️ pic.twitter.com/hyUJDek0d0 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 23, 2026

ولا تعد تلك أول تجربة في الكرة التركية إذ سبق أن لعب معارا لصفوف شباب بشكتاش في 2009-2010.

ويتصدر جالاتاسراي ترتيب الدوري التركي برصيد 43 نقطة من 27 مباراة بفارق نقطة عن فنربخشة غريمه التقليدي.

ويتواجد الأسود في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط في ترتيب دوري أبطال أوروبا وضمن تأهله إلى ملحق ثمن النهائي.

ويستعد جالاتاسراي لأن يحل ضيفا على مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.