الزمالك يعلن قيد خماسي شاب بقائمته الإفريقية

السبت، 24 يناير 2026 - 00:29

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - المصري

أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن قيد خمسة لاعبين ناشئين بالقائمة الأفريقية للفريق.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية.

وأوضح عبد الناصر محمد في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أنه تم قيد كل من: السيد أسامة ومحمد إبراهيم وأحمد مجدي وأحمد خضري ومحمد حمد بالقائمة الإفريقية للفريق .

أخبار متعلقة:
وكيله: هذه مطالب الزمالك لترك عمر عبد العزيز لـ فاماليكاو البرتغالي بعد العاشرة.. الزمالك الثاني إفريقيا في عدد قضايا إيقاف القيد خبر في الجول – قسطان صفقة بيزيرا سبب قضية إيقاف قيد الزمالك العاشرة العاشرة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات

وأضاف مدير الكرة أن هناك مجموعه آخرى من الناشئين الواعدين تتدرب بصفه دورية مع الفريق الأول بالتنسيق مع قطاع الناشئين لاكتساب مزيد من الخبرات الفنية والاحتكاك بمنظومة الفريق الأول بصفة عامة.

وتقام مباراة الزمالك والمصري، يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن يحضر 20 ألف مشجع لفريق صاحب الأرض و10 آلاف مشجع للضيف.

سيستضيف ملعب برج العرب المباراتين المتتاليتين في الجولة الثالثة والرابعة بين الزمالك والمصري.

وفي هذه المباراة سيكون الزمالك صاحب الأرض والعكس في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وفاز الزمالك في الجولة الأولى أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف نظيف، قبل التعادل خارج أرضه أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف المصري المتصدر برصيد 6 نقاط.

الزمالك المصري الكونفدرالية
نرشح لكم
وكيله: هذه مطالب الزمالك لترك عمر عبد العزيز لـ فاماليكاو البرتغالي موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام وادي دجلة في الدوري.. والقناة الناقلة مدرب يانج أفريكانز: نستطيع الفوز على الأهلي في تنزانيا مؤتمر توروب: عقدت جلسة مع الشناوي وشوبير.. ولهذا السبب شارك مروان عثمان بعد العاشرة.. الزمالك الثاني إفريقيا في عدد قضايا إيقاف القيد خبر في الجول – قسطان صفقة بيزيرا سبب قضية إيقاف قيد الزمالك العاشرة تريزيجيه: حققنا الأهم أمام يانج أفريكانز.. وأشكر إمام عاشور العاشرة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات
أخر الأخبار
الزمالك يعلن قيد خماسي شاب بقائمته الإفريقية ساعة | الدوري المصري
تبديل في الدقيقة 34 يقلب التأخر.. إنتر يكتسح بيزا بسداسية ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الزمالك يفوز على بتروجت في مباراة معادة.. وظهور أول لوائل بدر ساعة | كرة سلة
وكيله: هذه مطالب الزمالك لترك عمر عبد العزيز لـ فاماليكاو البرتغالي ساعة | الدوري المصري
البوليفي الثاني.. الوداد يتعاقد مع راميرو فاكا ساعة | الوطن العربي
دوري أبطال إفريقيا - الهلال السوداني يفرض التعادل على صنداونز ويحافظ على الصدارة 2 ساعة | الوطن العربي
موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام وادي دجلة في الدوري.. والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: ندرك صعوبة مباراة مانشستر يونايتد.. وهافيرتز يقترب من العودة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 3 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 4 أمم إفريقيا – تعرف على الجائزة المالية لمنتخب مصر بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة
/articles/521915/الزمالك-يعلن-قيد-خماسي-شاب-بقائمته-الإفريقية