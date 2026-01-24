الزمالك يعلن قيد خماسي شاب بقائمته الإفريقية

أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن قيد خمسة لاعبين ناشئين بالقائمة الأفريقية للفريق.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية.

وأوضح عبد الناصر محمد في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أنه تم قيد كل من: السيد أسامة ومحمد إبراهيم وأحمد مجدي وأحمد خضري ومحمد حمد بالقائمة الإفريقية للفريق .

وأضاف مدير الكرة أن هناك مجموعه آخرى من الناشئين الواعدين تتدرب بصفه دورية مع الفريق الأول بالتنسيق مع قطاع الناشئين لاكتساب مزيد من الخبرات الفنية والاحتكاك بمنظومة الفريق الأول بصفة عامة.

وتقام مباراة الزمالك والمصري، يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن يحضر 20 ألف مشجع لفريق صاحب الأرض و10 آلاف مشجع للضيف.

سيستضيف ملعب برج العرب المباراتين المتتاليتين في الجولة الثالثة والرابعة بين الزمالك والمصري.

وفي هذه المباراة سيكون الزمالك صاحب الأرض والعكس في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وفاز الزمالك في الجولة الأولى أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف نظيف، قبل التعادل خارج أرضه أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف المصري المتصدر برصيد 6 نقاط.