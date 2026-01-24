تبديل في الدقيقة 34 يقلب التأخر.. إنتر يكتسح بيزا بسداسية

اكتسح إنتر منافسه بيزا بستة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل بيوتر زيلينسكي ولاوتارو مارتينيز وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو وفيديريكو ديماركو وأنجي يوان بوني وهنريك مخيتاريان أهداف إنتر.

بينما أحرز ستيفانو موريو ثنائية بيزا.

وتأخر إنتر في النتيجة بهدفين دون رد في الدقيقتين 11 و23 بعد خطأ فاد من يان سومر حارس مرمى إنتر خاصة في الهدف الأول عندما مرر الكرة بالخطأ إلى موريو.

ولجأ كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر لإجراء تبديل تكتيكي في الدقيقة 34 بخروج البرازيلي لويس هنريكي ودخول فيديريكو ديماركو.

ومن هنا انقلبت كل الموازين، إذ ساهم في صناعة هدفين وتسجيل هدف.

وقلص زيلينسكي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 39، ثم ضاعف لاوتارو النتيجة من عرضية ديماركو في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل إسبوزيتو الهدف الثالث من رأسية عقب عرضية من أليساندرو باستوني.

ثم أضاف ديماركو الهدف الرابع في الدقيقة 82 بعد تسديدة قوية.

وبعد 4 دقائق أحرز بوني الهدف الخامس بعد تمريرة من ديماركو.

واختتم مخيتاريان الأهداف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من رأسية ليحافظ فريقه على صدارة الكالتشيو.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 52، بينما تجمد رصيد بيزا عند النقطة 14 ويتذيل الترتيب.