كرة سلة - الزمالك يفوز على بتروجت في مباراة معادة.. وظهور أول لوائل بدر

فاز فريق الزمالك على بتروجت 86-76 ضمن الجولة السادسة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة.

المباراة كانت الأولى لوائل بدر مدرب الزمالك الجديد الذي تولى المهمة مؤخرا.

المباراة أقيمت بعد قبول تظلم بتروجت وإعادتها، عقب أزمة إلغائها في البداية بسبب عدم وجود سيارة إسعاف

وأنهى نادي الزمالك نتيجة الفترة الأولى متقدما على بتروجت 22-17.

وحسم الزمالك نتيجة الفترة الثانية 51-37.

وواصل الزمالك تفوقه وحسم نتيجة الفترة الثالثة 68-54، قبل أن تنتهي المباراة بنهاية الجولة الرابعة والنتيجة 86-76.

وتشارك أندية: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجت، وسموحة في الدور التمهيدي لدوري كرة السلة.