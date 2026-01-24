كرة سلة - الزمالك يفوز على بتروجت في مباراة معادة.. وظهور أول لوائل بدر

السبت، 24 يناير 2026 - 00:13

كتب : إبراهيم رمضان

كرة سلة - الزمالك ضد بتروجت

فاز فريق الزمالك على بتروجت 86-76 ضمن الجولة السادسة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة.

المباراة كانت الأولى لوائل بدر مدرب الزمالك الجديد الذي تولى المهمة مؤخرا.

المباراة أقيمت بعد قبول تظلم بتروجت وإعادتها، عقب أزمة إلغائها في البداية بسبب عدم وجود سيارة إسعاف

أخبار متعلقة:
كرة سلة - وائل بدر يتولى قيادة فريق الزمالك كرة سلة - رحيل أحمد فوزي عن قيادة فريق الزمالك.. وتحديد البديل كرة سلة – فوز الأهلي والاتحاد على الاتصالات وسبورتنج كرة سلة – الاتحاد يتفوق على الزمالك في الدوري السوبر.. والأهلي ينتصر على الجزيرة

وأنهى نادي الزمالك نتيجة الفترة الأولى متقدما على بتروجت 22-17.

وحسم الزمالك نتيجة الفترة الثانية 51-37.

وواصل الزمالك تفوقه وحسم نتيجة الفترة الثالثة 68-54، قبل أن تنتهي المباراة بنهاية الجولة الرابعة والنتيجة 86-76.

وتشارك أندية: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجت، وسموحة في الدور التمهيدي لدوري كرة السلة.

كرة سلة الزمالك كرة سلة
نرشح لكم
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: مهلة لمدرب الأهلي من أجل حضور التحقيق كرة سلة - وائل بدر يتولى قيادة فريق الزمالك كرة سلة - رحيل أحمد فوزي عن قيادة فريق الزمالك.. وتحديد البديل دوري NBA – الإعلان عن اللاعبين لمباراة كل النجوم.. وكيري يظهر للمرة 12 كرة سلة – فوز الأهلي والاتحاد على الاتصالات وسبورتنج كرة سلة – الاتحاد يتفوق على الزمالك في الدوري السوبر.. والأهلي ينتصر على الجزيرة NBA إفريقيا تطلق أول بطولة جامعية لكرة السلة في القارة بمصر كرة سلة - أشرف صبحي يُنهي خلاف نيرة أنور مع الاتحاد المصري
أخر الأخبار
الزمالك يعلن قيد خماسي شاب بقائمته الإفريقية ساعة | الدوري المصري
تبديل في الدقيقة 34 يقلب التأخر.. إنتر يكتسح بيزا بسداسية ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الزمالك يفوز على بتروجت في مباراة معادة.. وظهور أول لوائل بدر ساعة | كرة سلة
وكيله: هذه مطالب الزمالك لترك عمر عبد العزيز لـ فاماليكاو البرتغالي ساعة | الدوري المصري
البوليفي الثاني.. الوداد يتعاقد مع راميرو فاكا ساعة | الوطن العربي
دوري أبطال إفريقيا - الهلال السوداني يفرض التعادل على صنداونز ويحافظ على الصدارة 2 ساعة | الوطن العربي
موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام وادي دجلة في الدوري.. والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: ندرك صعوبة مباراة مانشستر يونايتد.. وهافيرتز يقترب من العودة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 3 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 4 أمم إفريقيا – تعرف على الجائزة المالية لمنتخب مصر بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة
/articles/521913/كرة-سلة-الزمالك-يفوز-على-بتروجت-في-مباراة-معادة-وظهور-أول-لوائل-بدر