وكيله: هذه مطالب الزمالك لترك عمر عبد العزيز لـ فاماليكاو البرتغالي

السبت، 24 يناير 2026 - 00:03

كتب : FilGoal

عمر عبد العزيز حارس الزمالك

كشف وائل الخربتاوي وكيل أعمال عمر عبد العزيز حارس مرمى الزمالك عن مطالب النادي لتركه إلى فاماليكاو البرتغالي.

وقال الخربتاوي لـ أون سبورت: "العرض الأول لعمر عبد العزيز كان من نادي ليتشويس البرتغالي وكان سيتواجد في الفريق الأول لكنه في الدرجة الثانية، لكن الزمالك رفض العرض".

وأضاف "جلبت لعمر عبد العزيز فترة معايشة من فاماليكاو النادي الذي يملكه نفس ملاك أتلتيكو مدريد وقرر التفاوض لضمه بعد الإعجاب به".

أخبار متعلقة:
بعد العاشرة.. الزمالك الثاني إفريقيا في عدد قضايا إيقاف القيد خبر في الجول – قسطان صفقة بيزيرا سبب قضية إيقاف قيد الزمالك العاشرة العاشرة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات "ده بيتي".. الزمالك يجدد عقد محمد السيد

وتابع "الحارس ينتهي تعاقده مع الزمالك بعد 4 أشهر".

وأكمل "الزمالك طلب أكثر من 2 مليون يورو لكن يحصل عليها بعد 3 أعوام لترك عمر عبد العزيز".

وواصل "فاماليكاو يرغب في أن يمنح الزمالك 15% من إعادة البيع ويشارك في أي مفاوضات مقبلة وله الحق في رفض أو قبول العروض التي ستأتي له فيما بعد".

وأنهى حديثه قائلا: "أحمد إبراهيم ناشئ الزمالك سيخرج إلى فترة معايشة في سبورتنج براجا خلال الأيام القليلة المقبلة".

وشارك عبد العزيز مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عامًا، والتي أقيمت بقطر.

وبعد كأس العالم أصبح عبد العزيز أحد عناصر منتخب مصر مواليد 2007.

وأسهم عمر في وصول مصر لدور الـ32 والعبور من دور المجموعات بعد تقديم أداء جيد.

وسبق لعمر عبد العزيز الصعود للمشاركة مع الفريق الأول للزمالك في التدريبات في أكثر من مناسبة سابقة، كما سبق له دخول قائمة المباريات.

الزمالك عمر عبد العزيز
نرشح لكم
الزمالك يعلن قيد خماسي شاب بقائمته الإفريقية موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام وادي دجلة في الدوري.. والقناة الناقلة مدرب يانج أفريكانز: نستطيع الفوز على الأهلي في تنزانيا مؤتمر توروب: عقدت جلسة مع الشناوي وشوبير.. ولهذا السبب شارك مروان عثمان بعد العاشرة.. الزمالك الثاني إفريقيا في عدد قضايا إيقاف القيد خبر في الجول – قسطان صفقة بيزيرا سبب قضية إيقاف قيد الزمالك العاشرة تريزيجيه: حققنا الأهم أمام يانج أفريكانز.. وأشكر إمام عاشور العاشرة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات
أخر الأخبار
الزمالك يعلن قيد خماسي شاب بقائمته الإفريقية ساعة | الدوري المصري
تبديل في الدقيقة 34 يقلب التأخر.. إنتر يكتسح بيزا بسداسية ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الزمالك يفوز على بتروجت في مباراة معادة.. وظهور أول لوائل بدر ساعة | كرة سلة
وكيله: هذه مطالب الزمالك لترك عمر عبد العزيز لـ فاماليكاو البرتغالي ساعة | الدوري المصري
البوليفي الثاني.. الوداد يتعاقد مع راميرو فاكا 2 ساعة | الوطن العربي
دوري أبطال إفريقيا - الهلال السوداني يفرض التعادل على صنداونز ويحافظ على الصدارة 2 ساعة | الوطن العربي
موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام وادي دجلة في الدوري.. والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: ندرك صعوبة مباراة مانشستر يونايتد.. وهافيرتز يقترب من العودة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 3 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 4 أمم إفريقيا – تعرف على الجائزة المالية لمنتخب مصر بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة
/articles/521912/وكيله-هذه-مطالب-الزمالك-لترك-عمر-عبد-العزيز-لـ-فاماليكاو-البرتغالي