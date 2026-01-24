وكيله: هذه مطالب الزمالك لترك عمر عبد العزيز لـ فاماليكاو البرتغالي

كشف وائل الخربتاوي وكيل أعمال عمر عبد العزيز حارس مرمى الزمالك عن مطالب النادي لتركه إلى فاماليكاو البرتغالي.

وقال الخربتاوي لـ أون سبورت: "العرض الأول لعمر عبد العزيز كان من نادي ليتشويس البرتغالي وكان سيتواجد في الفريق الأول لكنه في الدرجة الثانية، لكن الزمالك رفض العرض".

وأضاف "جلبت لعمر عبد العزيز فترة معايشة من فاماليكاو النادي الذي يملكه نفس ملاك أتلتيكو مدريد وقرر التفاوض لضمه بعد الإعجاب به".

وتابع "الحارس ينتهي تعاقده مع الزمالك بعد 4 أشهر".

وأكمل "الزمالك طلب أكثر من 2 مليون يورو لكن يحصل عليها بعد 3 أعوام لترك عمر عبد العزيز".

وواصل "فاماليكاو يرغب في أن يمنح الزمالك 15% من إعادة البيع ويشارك في أي مفاوضات مقبلة وله الحق في رفض أو قبول العروض التي ستأتي له فيما بعد".

وأنهى حديثه قائلا: "أحمد إبراهيم ناشئ الزمالك سيخرج إلى فترة معايشة في سبورتنج براجا خلال الأيام القليلة المقبلة".

وشارك عبد العزيز مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عامًا، والتي أقيمت بقطر.

وبعد كأس العالم أصبح عبد العزيز أحد عناصر منتخب مصر مواليد 2007.

وأسهم عمر في وصول مصر لدور الـ32 والعبور من دور المجموعات بعد تقديم أداء جيد.

وسبق لعمر عبد العزيز الصعود للمشاركة مع الفريق الأول للزمالك في التدريبات في أكثر من مناسبة سابقة، كما سبق له دخول قائمة المباريات.