البوليفي الثاني.. الوداد يتعاقد مع راميرو فاكا

الجمعة، 23 يناير 2026 - 23:44

كتب : FilGoal

راميرو فاكا - منتخب بوليفيا

أتم نادي الوداد المغربي تعاقده مع اللاعب البوليفي راميرو فاكا.

وانضم فاكا إلى الوداد قادما من نادي بوليفار البوليفي.

وأعلن الوداد تعاقده مع راميرو فاكا، قادما من نادي بوليفار البوليفي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

أخبار متعلقة:
الرابع.. الوداد يتعاقد مع البوليفي بانياكا كما كشف في الجول - المصري يضم أسامة زمراوي من الوداد بعد الانضمام للوداد.. صلاح الدين مصدق يودع الزمالك وجماهيره برسالة مؤثرة خبر في الجول - الزمراوي إلى المصري معارا من الوداد.. وموعد وصوله

قد تكون صورة ‏‏كرة قدم‏ و‏تحتوي على النص '‏ﷺ راميرو فاکا يوقع عقذّا مع نادي الوداد الرياض الرياضي لثلاثة مواسم ونصف مع إمكانية التجديد لموسم اضافي يعلن نادي الوداد الرياضي عن تعاقده الرسمي مع اللاعب راميرو فاكا بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي وإذ يرحب النادي بانضمام لاعبه الجديد إلى صفوف الفريق، فإنه يعرب عن ثقته الكاملة في أن يشكل راميرو فاكا إضافة نوعية للمجموعة، ويساهم بإمكانياته التقنية والبدنية في تعزيز صفوف الفريق وتحقيق تطلعات النادي .وجماهيره. حمل قميص الودادشرف شرف تبليله واجب‏'‏‏

وبات فاكا اللاعب البوليفي الثاني الذي يتعاقد معه الوداد في الانتقالات الشتوية بعد مواطنه موزيس بانياكا.

وبات فاكا خامس صفقات الوداد خلال الانتقالات الشتوية بعد الرباعي: بانياكا وصلاح الدين مصدق ونعيم بيار ووسام بن يدر.

صاحب الألعاب البوليفي صاحب الـ 26 عاما لعب مع فريقه 107 مباراة وسجل 27 هدفا وصنع 36 آخرين بجميع المسابقات.

الوداد المغربي بوليفار
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - الهلال السوداني يفرض التعادل على صنداونز ويحافظ على الصدارة قبل لقاء بيراميدز.. نهضة بركان يعلن إصابة حارسه وغيابه 3 أشهر الشعباني: مواجهة بيراميدز ستكون صعبة وقوية.. وسنسعى لاستغلال الأرض والجمهور "الأفـعى السـوداء".. الأهلي بنغازي يضم لويس ميكيسوني الرجاء يعوض بلعمري بضم خماس بسبب تصريحاته؟.. أم صلال يعلن إقالة كارتيرون تقرير عراقي: الزوراء في مفاوضات متقدمة مع مدافع مصري تقرير: مصير الركراكي مع المغرب معلق.. و3 مرشحين لخلافته
أخر الأخبار
على رأسهم محمد السيد.. الزمالك يعلن قيد خماسي شاب بقائمته الإفريقية 52 دقيقة | الدوري المصري
تبديل في الدقيقة 34 يقلب التأخر.. إنتر يكتسح بيزا بسداسية ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الزمالك يفوز على بتروجت في مباراة معادة.. وظهور أول لوائل بدر ساعة | كرة سلة
وكيله: هذه مطالب الزمالك لترك عمر عبد العزيز لـ فاماليكاو البرتغالي ساعة | الدوري المصري
البوليفي الثاني.. الوداد يتعاقد مع راميرو فاكا ساعة | الوطن العربي
دوري أبطال إفريقيا - الهلال السوداني يفرض التعادل على صنداونز ويحافظ على الصدارة 2 ساعة | الوطن العربي
موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام وادي دجلة في الدوري.. والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: ندرك صعوبة مباراة مانشستر يونايتد.. وهافيرتز يقترب من العودة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 3 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 4 أمم إفريقيا – تعرف على الجائزة المالية لمنتخب مصر بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة
/articles/521911/البوليفي-الثاني-الوداد-يتعاقد-مع-راميرو-فاكا