البوليفي الثاني.. الوداد يتعاقد مع راميرو فاكا
الجمعة، 23 يناير 2026 - 23:44
كتب : FilGoal
أتم نادي الوداد المغربي تعاقده مع اللاعب البوليفي راميرو فاكا.
وانضم فاكا إلى الوداد قادما من نادي بوليفار البوليفي.
وأعلن الوداد تعاقده مع راميرو فاكا، قادما من نادي بوليفار البوليفي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.
وبات فاكا اللاعب البوليفي الثاني الذي يتعاقد معه الوداد في الانتقالات الشتوية بعد مواطنه موزيس بانياكا.
وبات فاكا خامس صفقات الوداد خلال الانتقالات الشتوية بعد الرباعي: بانياكا وصلاح الدين مصدق ونعيم بيار ووسام بن يدر.
صاحب الألعاب البوليفي صاحب الـ 26 عاما لعب مع فريقه 107 مباراة وسجل 27 هدفا وصنع 36 آخرين بجميع المسابقات.
