دوري أبطال إفريقيا - الهلال السوداني يفرض التعادل على صنداونز ويحافظ على الصدارة

حافظ نادي الهلال السوداني على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا، بعدما فرض التعادل على صنداونز.

وتعادل الهلال أمام صنداونز 2-2 في المباراة التي أقيمت في بريتوريا، ضمن ثالث جولات دور المجموعات.

وسجل عبد الرزاق عبد الرؤوف "روفا" هدفي الهلال في الدقيقتين 15 و71.

عبد الرؤوف يعقوب يدرك التعادل للهلال السوداني#دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/mRPwqIMzQF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2026

فيما أحرز آرثر ساليس وتيبوهو موكوينا هدفي صنداونز في الدقيقتين 22و64.

إيمانويل فلومو لاعب الهلال تعرض للطرد في الدقيقة 85.

الهلال حافظ على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط متفوقا على صنداونز بفارق الأهداف.

ويلعب مولودية الجزائر ضد سانت إيلوي لوبوبو، يوم الأحد في المجموعة ذاتها ولكل منهما نقطة في رصيده.