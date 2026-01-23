دوري أبطال إفريقيا - الهلال السوداني يفرض التعادل على صنداونز ويحافظ على الصدارة

الجمعة، 23 يناير 2026 - 23:21

كتب : FilGoal

الهلال السوداني

حافظ نادي الهلال السوداني على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا، بعدما فرض التعادل على صنداونز.

وتعادل الهلال أمام صنداونز 2-2 في المباراة التي أقيمت في بريتوريا، ضمن ثالث جولات دور المجموعات.

وسجل عبد الرزاق عبد الرؤوف "روفا" هدفي الهلال في الدقيقتين 15 و71.

أخبار متعلقة:
موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام وادي دجلة في الدوري.. والقناة الناقلة مدرب يانج أفريكانز: نستطيع الفوز على الأهلي في تنزانيا بثنائية تريزيجيه.. الأهلي يفوز على يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته بدوري الأبطال الرابع في دوري الأبطال.. تريزيجيه يفتتح أهداف الأهلي في يانج أفريكانز

فيما أحرز آرثر ساليس وتيبوهو موكوينا هدفي صنداونز في الدقيقتين 22و64.

إيمانويل فلومو لاعب الهلال تعرض للطرد في الدقيقة 85.

الهلال حافظ على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط متفوقا على صنداونز بفارق الأهداف.

ويلعب مولودية الجزائر ضد سانت إيلوي لوبوبو، يوم الأحد في المجموعة ذاتها ولكل منهما نقطة في رصيده.

الهلال السوادني صنداونز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
البوليفي الثاني.. الوداد يتعاقد مع راميرو فاكا قبل لقاء بيراميدز.. نهضة بركان يعلن إصابة حارسه وغيابه 3 أشهر الشعباني: مواجهة بيراميدز ستكون صعبة وقوية.. وسنسعى لاستغلال الأرض والجمهور "الأفـعى السـوداء".. الأهلي بنغازي يضم لويس ميكيسوني الرجاء يعوض بلعمري بضم خماس بسبب تصريحاته؟.. أم صلال يعلن إقالة كارتيرون تقرير عراقي: الزوراء في مفاوضات متقدمة مع مدافع مصري تقرير: مصير الركراكي مع المغرب معلق.. و3 مرشحين لخلافته
أخر الأخبار
على رأسهم محمد السيد.. الزمالك يعلن قيد خماسي شاب بقائمته الإفريقية 52 دقيقة | الدوري المصري
تبديل في الدقيقة 34 يقلب التأخر.. إنتر يكتسح بيزا بسداسية ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الزمالك يفوز على بتروجت في مباراة معادة.. وظهور أول لوائل بدر ساعة | كرة سلة
وكيله: هذه مطالب الزمالك لترك عمر عبد العزيز لـ فاماليكاو البرتغالي ساعة | الدوري المصري
البوليفي الثاني.. الوداد يتعاقد مع راميرو فاكا ساعة | الوطن العربي
دوري أبطال إفريقيا - الهلال السوداني يفرض التعادل على صنداونز ويحافظ على الصدارة ساعة | الوطن العربي
موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام وادي دجلة في الدوري.. والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: ندرك صعوبة مباراة مانشستر يونايتد.. وهافيرتز يقترب من العودة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 3 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 4 أمم إفريقيا – تعرف على الجائزة المالية لمنتخب مصر بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة
/articles/521910/دوري-أبطال-إفريقيا-الهلال-السوداني-يفرض-التعادل-على-صنداونز-ويحافظ-على-الصدارة