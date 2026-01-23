دوري أبطال إفريقيا - الهلال السوداني يفرض التعادل على صنداونز ويحافظ على الصدارة
الجمعة، 23 يناير 2026 - 23:21
كتب : FilGoal
حافظ نادي الهلال السوداني على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا، بعدما فرض التعادل على صنداونز.
وتعادل الهلال أمام صنداونز 2-2 في المباراة التي أقيمت في بريتوريا، ضمن ثالث جولات دور المجموعات.
وسجل عبد الرزاق عبد الرؤوف "روفا" هدفي الهلال في الدقيقتين 15 و71.
عبد الرؤوف يعقوب يدرك التعادل للهلال السوداني#دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/mRPwqIMzQF— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2026
فيما أحرز آرثر ساليس وتيبوهو موكوينا هدفي صنداونز في الدقيقتين 22و64.
إيمانويل فلومو لاعب الهلال تعرض للطرد في الدقيقة 85.
الهلال حافظ على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط متفوقا على صنداونز بفارق الأهداف.
ويلعب مولودية الجزائر ضد سانت إيلوي لوبوبو، يوم الأحد في المجموعة ذاتها ولكل منهما نقطة في رصيده.
