موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام وادي دجلة في الدوري.. والقناة الناقلة

يعود الأهلي لخوض منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهة وادي دجلة.

ويلعب الأهلي أمام وادي دجلة ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة.

وفاز الأهلي على يانج أفريكانز بهدفين دون رد ضمن ثالث جولات دور المجموعات لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثانية.

ويخوض الأهلي مباراة وادي دجلة، قبل التوجه إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الرابعة لدوري الأبطال.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بفارق أقل 9 نقاط عن سيرامكيا المتصدر لكنه لعب مباراتين أقل.

فيما يتواجد وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتذاع مباراة الأهلي ووادي دجلة على قناة أون سبورت 1.