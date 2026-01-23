موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام وادي دجلة في الدوري.. والقناة الناقلة
الجمعة، 23 يناير 2026 - 22:53
كتب : FilGoal
يعود الأهلي لخوض منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهة وادي دجلة.
ويلعب الأهلي أمام وادي دجلة ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة.
وفاز الأهلي على يانج أفريكانز بهدفين دون رد ضمن ثالث جولات دور المجموعات لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثانية.
ويخوض الأهلي مباراة وادي دجلة، قبل التوجه إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الرابعة لدوري الأبطال.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بفارق أقل 9 نقاط عن سيرامكيا المتصدر لكنه لعب مباراتين أقل.
فيما يتواجد وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.
موعد المباراة والقناة الناقلة
تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء.
وتذاع مباراة الأهلي ووادي دجلة على قناة أون سبورت 1.
نرشح لكم
الزمالك يعلن قيد خماسي شاب بقائمته الإفريقية وكيله: هذه مطالب الزمالك لترك عمر عبد العزيز لـ فاماليكاو البرتغالي مدرب يانج أفريكانز: نستطيع الفوز على الأهلي في تنزانيا مؤتمر توروب: عقدت جلسة مع الشناوي وشوبير.. ولهذا السبب شارك مروان عثمان بعد العاشرة.. الزمالك الثاني إفريقيا في عدد قضايا إيقاف القيد خبر في الجول – قسطان صفقة بيزيرا سبب قضية إيقاف قيد الزمالك العاشرة تريزيجيه: حققنا الأهم أمام يانج أفريكانز.. وأشكر إمام عاشور العاشرة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات