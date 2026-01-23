مؤتمر أرتيتا: ندرك صعوبة مباراة مانشستر يونايتد.. وهافيرتز يقترب من العودة

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على أنه يدرك صعوبة مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "سنرى وضع بييرو هينكابي وريكاردو كالافيوري بعد الحصة التدريبية".

وأضاف "أسلوب لعب رجل لرجل في جميع أرجاء الملعب بات يهيمن بشكل أكبر في دوري أبطال أوروبا، لكن الأمر مختلف جدا في الدوري الإنجليزي".

وتابع "كاي هافيرتز قريب جدا من المشاركة مع الفريق، علينا أن نكون أذكياء في طريقة إدارة الأحمال".

وشدد "إيثان نوانيري خرج معارا إلى مارسيليا بالتحديد نظرا للتجربة التي خاضها ويليام ساليبا وكذلك وجود روبرتو دي زيربي وهو مدرب شجاع للغاية في أسلوب لعبه وتعامله مع المواهب".

وأكمل "جوارديولا قال إننا الأفضل في العالم؟ لا أعرف، أعتقد أننا فريق يسعى باستمرار في التحسن، نحن بعيدون عن الكمال، هدفنا الوحيد هو الحفاظ على المستوى الذي نقدمه ومحاولة التطور مجددا".

وأنهى حديثه قائلا: "مع قدوم مايكل كاريك ستكون هناك أفكار جديدة وسترتفع حدة الإيقاع ورأيتم ذلك في الدربي، نتوقع مباراة صعبة، لكننا سنتأقلم مع ذلك بالتأكيد نلعب على أرضنا وندرك مدى أهمية المباراة".

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 35 نقطة.