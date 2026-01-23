مدرب يانج أفريكانز: نستطيع الفوز على الأهلي في تنزانيا

تحدث بيدرو جونسالفيس مدرب نادي يانج أفريكانز عن أسباب خسارة ناديه أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على يانج أفريكانز التنزاني بهدفين دون رد سجلهما تريزيجيه، في مباراة أقيمت ضمن ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال بيدرو جونسالفيس مدرب يانج أفريكانز في مؤتمر صحفي: "الأهلي استطاع الفوز لأنه استغل الفرص وسجل هدفين، ونحن أيضا كنا نستحق تسجيل الأهداف، لكن ذلك لم يحدث".

وقال "لدي لاعبين شجعان، وقدمنا مستوى جيدا، خاصة في الشوط الأول، لكننا استقبلنا هدفا في توقيت صعب، وهذه طبيعة كرة القدم".

وشدد "نعود إلى تنزانيا دون أي نقاط من هذه المباراة، لكننا سنواصل العمل. نستطيع الفوز على الأهلي في تنزانيا، لكن المهمة لن تكون سهلة، وعلينا تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة".

وأتم "الأهلي لديه لاعبين كبار ورائعين، خاصة تريزيجيه الذي سجل هدفين، وسنحاول التعلم من الأخطاء وتطوير مستوانا".

ويحل الأهلي ضيفا على يانج أفريكانز يوم 31 يناير ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال بفارق 3 نقاط عن يانج أفريكانز.