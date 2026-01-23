مؤتمر توروب: عقدت جلسة مع الشناوي وشوبير.. ولهذا السبب شارك مروان عثمان

الجمعة، 23 يناير 2026 - 21:32

كتب : FilGoal

توروب - الأهلي ضد يانج أفريكانز

كشف ييس توروب مدرب الأهلي عن عقده جلسة بين الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير قبل خوض مواجهة يانج أفريكانز.

وحرس شوبير مرمى الأهلي أمام يانج أفريكانز، فيما تواجد محمد الشناوي على مقاعد البدلاء.

وقال توروب في مؤتمر صحفي: "عقدت جلسة مع الشناوي وشوبير، أبلغتهم خلالها بأهمية المنافسة في كل مركز بالفريق، لأننا مقبلين على مباريات كثيرة ونحتاج لجاهزية كل اللاعبين".

وأوضح "مروان عثمان أظهر أنه لاعب جيد منذ أول يوم له مع الفريق، لذلك منحته الفرصة في مباراة اليوم، أتحمل مسؤولية هذا القرار وأعتقد أنه ظهر بشكل ممتاز في مباراته الأولى مع الفريق".

وشدد "بالطبع كل مدرب يريد أن يملك مهاجما يسجل من 20 إلى 25 هدف في الموسم، لكن هذا الأمر لا يفرق معي والمهم بالنسبة لي هو أن نصنع كم كبير من الفرص ونترجمها إلى أهداف بغض النظر عن من سيسجل هذه الأهداف".

وأتم "تريزيجيه سجل هدفين رائعيين، لكننا أهدرنا العديد من الفرص، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير الجانب الهجومي واستغلال الفرص".

قد تكون صورة ‏‏كرة قدم‏ و‏كرة قدم‏‏

وانفرد الأهلي بصدارة ترتيب المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على يانج أفريكانز بثنائية.

وفاز الأهلي على يانج أفريكانز بهدفين دون رد ضمن ثالث جولات دور المجموعات.

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدفي المباراة في الدقيقيتن (45+3 و 75).

تريزيجيه سجل هدفه الخامس في المباراة الثالثة مع الأهلي بدور المجموعات للنسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا.

وانفرد تريزيجيه بصدارة ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 أهداف متفوقا على أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز الذي سجل 3 أهداف.

المباراة شهدت مشاتركة الثنائي الجديد، مروان عثمان في التشكيل الأساسي، وأحمد عيد الذي حل بديلا لمحمد هاني.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال بفارق 3 نقاط عن يانج أفريكانز.

الأهلي يانج أفريكانز دوري أبطال إفريقيا توروب
