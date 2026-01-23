بعد العاشرة.. الزمالك الثاني إفريقيا في عدد قضايا إيقاف القيد

أصبح نادي الزمالك من بين الأندية الأكثر تعرضا لقضايا إيقاف القيد في قارة إفريقيا.

ووصل الزمالك إلى القضية العاشرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليتعرض إلى إيقاف القيد لـ 3 فترات انتقالات.

وكان فيفا قد أعلن في وقت سابق إيقاف قيد الزمالك لـ 3 فترات انتقالات بسبب قضية عاشرة.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني إفريقيا كأكثر الأندية في عدد قضايا إيقاف القيد.

وجاءت القائمة كالتالي:

موتيما بيمبي الكونغولي 11 إيقافا

الزمالك 10 إيقافات

البرانس الليبي 9 إيقافات

شباب الجبل الليبي 7 إيقافات

الخليج الليبي 6 إيقافات

الخليج سرت الليبي 5 إيقافات

إيسترن كومباني 4 إيقافات

الإسماعيلي 4 إيقافات

نجوم أجاديبيا الليبي 4 إيقافات

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن نادي أولكساندريا صاحب القضية العاشرة على الزمالك.

ويبلغ قسطان صفقة بيزيرا ما يقرب من 800 ألف دولار.

وتعاقد الزمالك مع بيزيرا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.