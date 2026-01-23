قائمة ريال مدريد – عودة براهيم دياز ورودريجو ضد فياريال

الجمعة، 23 يناير 2026 - 21:05

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد غرناطة

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد قائمة الفريق المستدعاة لمباراة فياريال.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه فياريال في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت المقبل.

وعاد المغربي براهيم دياز للقائمة مجددا بعد خوضه بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 والخسارة في النهائي من السنغال بهدف دون رد.

أخبار متعلقة:
تقرير: مانشستر يونايتد يترقب موقف نيفيز مع ريال مدريد انتهت الصافرات؟ فينيسيوس يبدع ويقود ريال مدريد لفوز كبير على موناكو بسداسية غياب 7 لاعبين عن قائمة ريال مدريد لمواجهة موناكو قرعة كأس الملك - برشلونة يواجه قاهر ريال مدريد

واستدعي البرازيلي رودريجو مرة أخرى بعد غيابه 3 مباريات متتالية ضد ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا وليفانتي في بطولة الدوري وموناكو في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرجيو ميستري

الدفاع: داني كارباخال – ديفيد ألابا – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – دين هاوسن – دييجو أجوادو

الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أردا جولر – داني سيبايوس – سيستيرو

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – جونزالو جارسيا – براهيم دياز – فرانكو ماستانتونو

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ويبتعد عن برشلونة المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يأتي فياريال في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

براهيم دياز ريال مدريد الدوري الإسباني فياريال
نرشح لكم
تبديل في الدقيقة 34 يقلب التأخر.. إنتر يكتسح بيزا بسداسية مؤتمر أرتيتا: ندرك صعوبة مباراة مانشستر يونايتد.. وهافيرتز يقترب من العودة  مؤتمر روسينيور: هذه حقيقة رغبة بالمر في الرحيل.. ومن الجنون تغيير طريقة اللعب رومانو: كومو يتوصل لاتفاق شفهي مع برشلونة لضم كوينكا تيليجراف: مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد هيتون لموسم إضافي عودة ثنائي دفاع أرسنال المصاب قبل لقاء مانشستر يونايتد براجا فاز دون التسديد على المرمى.. مدرب نوتينجهام: كانت دقيقة مجنونة هاو عن إصابة جيماريش: نأمل ألا تكون خطيرة
أخر الأخبار
على رأسهم محمد السيد.. الزمالك يعلن قيد خماسي شاب بقائمته الإفريقية 15 دقيقة | الدوري المصري
تبديل في الدقيقة 34 يقلب التأخر.. إنتر يكتسح بيزا بسداسية 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الزمالك يفوز على بتروجت في مباراة معادة.. وظهور أول لوائل بدر 31 دقيقة | كرة سلة
وكيله: هذه مطالب الزمالك لترك عمر عبد العزيز لـ فاماليكاو البرتغالي 41 دقيقة | الدوري المصري
البوليفي الثاني.. الوداد يتعاقد مع راميرو فاكا ساعة | الوطن العربي
دوري أبطال إفريقيا - الهلال السوداني يفرض التعادل على صنداونز ويحافظ على الصدارة ساعة | الوطن العربي
موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام وادي دجلة في الدوري.. والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: ندرك صعوبة مباراة مانشستر يونايتد.. وهافيرتز يقترب من العودة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 3 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 4 أمم إفريقيا – تعرف على الجائزة المالية لمنتخب مصر بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة
/articles/521904/قائمة-ريال-مدريد-عودة-براهيم-دياز-ورودريجو-ضد-فياريال