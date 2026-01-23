قائمة ريال مدريد – عودة براهيم دياز ورودريجو ضد فياريال

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد قائمة الفريق المستدعاة لمباراة فياريال.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه فياريال في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت المقبل.

وعاد المغربي براهيم دياز للقائمة مجددا بعد خوضه بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 والخسارة في النهائي من السنغال بهدف دون رد.

واستدعي البرازيلي رودريجو مرة أخرى بعد غيابه 3 مباريات متتالية ضد ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا وليفانتي في بطولة الدوري وموناكو في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرجيو ميستري

الدفاع: داني كارباخال – ديفيد ألابا – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – دين هاوسن – دييجو أجوادو

الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أردا جولر – داني سيبايوس – سيستيرو

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – جونزالو جارسيا – براهيم دياز – فرانكو ماستانتونو

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ويبتعد عن برشلونة المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يأتي فياريال في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.