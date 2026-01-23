خبر في الجول – قسطان صفقة بيزيرا سبب قضية إيقاف قيد الزمالك العاشرة

الجمعة، 23 يناير 2026 - 20:55

كتب : FilGoal

تعثر نادي الزمالك في دفع قسطين صفقة البرازيلي جوان بيزيرا لاعب أولكساندريا الأوكراني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي أولكساندريا صاحب القضية العاشرة على الزمالك.

ويبلغ قسطان صفقة بيزيرا ما يقرب من 800 ألف دولار.

وتعاقد الزمالك مع بيزيرا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في وقت سابق إيقاف قيد الزمالك لـ 3 فترات انتقالات.

وعوقب الزمالك في 4 قضايا لحين الدفع و6 قضايا أخرى لمدة 3 فترات قيد.

قضايا الزمالك

أصدر فيفا 3 عقوبات على الزمالك يوم 3 نوفمبر 2025، وهي من حق مستحقات مساعدي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق وتتراوح ما بين 60 إلى 70 ألف دولار بالإضافة إلى الفوائد.

بالإضافة لعدم دفع الأقساط المتأخرة لجوميز نفسه.

ثم جاءت عقوبة جديدة في نفس الشهر بسبب المستحقات المتأخرة لكريستيان جروس مدرب الفريق السابق والمقدرة بـ 133 ألف دولار.

وكشف مصدر من الزمالك سابقا لـ FilGoal.com سبب توقيع العقوبة السادسة: "الشكوى التي تقدم بها ساسي بسبب 505 ألف دولار كقيمة إجمالية".

وجاءت القضية السابعة ضمن صفقة شيكو بانزا لعدم دفع 200 ألف يورو قيمة أول قسط لنادي أشتريلا أمادورا البرتغالي.

والثامنة بسبب عدم دفع قسط لنادي شارلروا والمقدر بـ 170 ألف يورو لم يدفعها الزمالك.

بيزيرا الزمالك
