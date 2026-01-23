تريزيجيه: حققنا الأهم أمام يانج أفريكانز.. وأشكر إمام عاشور

يرى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي أن فريقه حقق الأهم خلال مباراة يانج أفريكانز بالحصول على نقاط المباراة كاملة.

وفاز الأهلي على يانج أفريكانز بهدفين دون رد ضمن ثالث جولات دور المجموعات.

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدفي المباراة في الدقيقيتن (45+3 و 75).

وقال تريزيجيه عبر بي إن سبورتس: "حققنا فوزا مستحقا بفضل مجهود اللاعبين ودعم الجماهير، والأهم في مثل هذه المباريات هو تحقيق النقاط الثلاث. إمام عاشور صنع الهدف الثاني ببراعة، وجعلني منفردا بالمرمى".

وأضاف "لاعبو الأهلي قريبون من بعضهم، ولم نستغرق وقتا طويلا في التأقلم بعد العودة من التوقف الدولي، وظهر ذلك في اللقاء، وأتمنى مواصلة الانتصارات من أجل إسعاد الجماهير".

وأتم تصريحاته "التسجيل بالرأس؟ الأمر يرجع إلى توفيق ربنا، وكل لاعب يحصل على قدر تعبه وجهده".

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال بفارق 3 نقاط عن يانج أفريكانز.

ويلعب غدا السبت، الجيش الملكي ضد شبيبة القبائل ضمن المجموعة ذاتها، ولكل منهما نقطة في رصيده.