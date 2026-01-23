تريزيجيه: حققنا الأهم أمام يانج أفريكانز.. وأشكر إمام عاشور

الجمعة، 23 يناير 2026 - 20:48

كتب : FilGoal

تريزيجيه - إمام عاشور - الأهلي ضد يانج أفريكانز

يرى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي أن فريقه حقق الأهم خلال مباراة يانج أفريكانز بالحصول على نقاط المباراة كاملة.

وفاز الأهلي على يانج أفريكانز بهدفين دون رد ضمن ثالث جولات دور المجموعات.

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدفي المباراة في الدقيقيتن (45+3 و 75).

أخبار متعلقة:
شوبير: هدف تريزيجيه الثاني جعل مباراة يانج أفريكانز أسهل بثنائية تريزيجيه.. الأهلي يفوز على يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته بدوري الأبطال بثنائية في يانج أفريكانز.. تريزيجيه ينفرد بصدارة هدافي دوري الأبطال رئيس هيئة استاد القاهرة لـ في الجول: مستعدون لاستضافة المباريات مجددا

وقال تريزيجيه عبر بي إن سبورتس: "حققنا فوزا مستحقا بفضل مجهود اللاعبين ودعم الجماهير، والأهم في مثل هذه المباريات هو تحقيق النقاط الثلاث. إمام عاشور صنع الهدف الثاني ببراعة، وجعلني منفردا بالمرمى".

وأضاف "لاعبو الأهلي قريبون من بعضهم، ولم نستغرق وقتا طويلا في التأقلم بعد العودة من التوقف الدولي، وظهر ذلك في اللقاء، وأتمنى مواصلة الانتصارات من أجل إسعاد الجماهير".

وأتم تصريحاته "التسجيل بالرأس؟ الأمر يرجع إلى توفيق ربنا، وكل لاعب يحصل على قدر تعبه وجهده".

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال بفارق 3 نقاط عن يانج أفريكانز.

ويلعب غدا السبت، الجيش الملكي ضد شبيبة القبائل ضمن المجموعة ذاتها، ولكل منهما نقطة في رصيده.

الأهلي يانج افريكانز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مؤتمر توروب: عقدت جلسة مع الشناوي وشوبير.. ولهذا السبب شارك مروان عثمان بعد العاشرة.. الزمالك الثاني إفريقيا في عدد قضايا إيقاف القيد خبر في الجول – قسطان صفقة بيزيرا سبب قضية إيقاف قيد الزمالك العاشرة العاشرة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات بثنائية تريزيجيه.. الأهلي يفوز على يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته بدوري الأبطال بثنائية في يانج أفريكانز.. تريزيجيه ينفرد بصدارة هدافي دوري الأبطال رئيس هيئة استاد القاهرة لـ في الجول: مستعدون لاستضافة المباريات مجددا الرابع في دوري الأبطال.. تريزيجيه يفتتح أهداف الأهلي في يانج أفريكانز
أخر الأخبار
مؤتمر توروب: عقدت جلسة مع الشناوي وشوبير.. ولهذا السبب شارك مروان عثمان 9 دقيقة | الدوري المصري
بعد العاشرة.. الزمالك الثاني إفريقيا في عدد قضايا إيقاف القيد 19 دقيقة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد – عودة براهيم دياز ورودريجو ضد فياريال 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – قسطان صفقة بيزيرا سبب قضية إيقاف قيد الزمالك العاشرة 47 دقيقة | الدوري المصري
تريزيجيه: حققنا الأهم أمام يانج أفريكانز.. وأشكر إمام عاشور 54 دقيقة | الدوري المصري
العاشرة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات ساعة | الدوري المصري
شوبير: هدف تريزيجيه الثاني جعل مباراة يانج أفريكانز أسهل ساعة | الكرة الإفريقية
بثنائية تريزيجيه.. الأهلي يفوز على يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته بدوري الأبطال ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521902/تريزيجيه-حققنا-الأهم-أمام-يانج-أفريكانز-وأشكر-إمام-عاشور