بثنائية في يانج أفريكانز.. تريزيجيه ينفرد بصدارة هدافي دوري الأبطال

سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدفي فوز الأهلي على يانج أفريكانز ليتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على يانج أفريكانز التنزاني بهدفين دون رد سجلهما تريزيجيه، في مباراة أقيمت ضمن ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأرسل محمد هاني عرضية متقنة من الجهة اليمنى حولها تريزيجيه بضربة رأسية خدعت دجيجي ديارا حارس مرمى يانج أفريكانز مسجلا الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

تريزيغيه يفتتح التسجيل للأهلي في شباك يانغ أفريكانز#دوري_أبطال_إفريقيا

وعاد تريزيجه ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعدما استغل تمريرة رائعة من إمام عاشور.

تريزيجيه سجل هدفه الخامس في المباراة الثالثة مع الأهلي بدور المجموعات للنسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا

وانفرد تريزيجيه بصدارة ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 أهداف متفوقا على أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز الذي سجل 3 أهداف.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال بفارق 3 نقاط عن يانج أفريكانز.