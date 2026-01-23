بثنائية في يانج أفريكانز.. تريزيجيه ينفرد بصدارة هدافي دوري الأبطال

الجمعة، 23 يناير 2026 - 19:59

كتب : محمود حمدي

تريزيجيه - الأهلي ضد يانج أفريكانز

سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدفي فوز الأهلي على يانج أفريكانز ليتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على يانج أفريكانز التنزاني بهدفين دون رد سجلهما تريزيجيه، في مباراة أقيمت ضمن ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأرسل محمد هاني عرضية متقنة من الجهة اليمنى حولها تريزيجيه بضربة رأسية خدعت دجيجي ديارا حارس مرمى يانج أفريكانز مسجلا الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

أخبار متعلقة:
الرابع في دوري الأبطال.. تريزيجيه يفتتح أهداف الأهلي في يانج أفريكانز عادل الموسم الأفضل له.. محمد هاني يصنع هدفا لـ تريزيجيه ضد يانج أفريكانز بحضور تريزيجيه.. موعد المؤتمر الصحفي لمواجهة نيجيريا أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: لا يوجد انتقام بكرة القدم.. وصلاح أكثر من يرغب في اللقب

وعاد تريزيجه ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعدما استغل تمريرة رائعة من إمام عاشور.

لا يتوفر وصف.

تريزيجيه سجل هدفه الخامس في المباراة الثالثة مع الأهلي بدور المجموعات للنسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا

وانفرد تريزيجيه بصدارة ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 أهداف متفوقا على أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز الذي سجل 3 أهداف.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال بفارق 3 نقاط عن يانج أفريكانز.

الأهلي يانج أفريكانز محمود تريزيجيه
نرشح لكم
تريزيجيه: حققنا الأهم أمام يانج أفريكانز.. وأشكر إمام عاشور العاشرة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات بثنائية تريزيجيه.. الأهلي يفوز على يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته بدوري الأبطال رئيس هيئة استاد القاهرة لـ في الجول: مستعدون لاستضافة المباريات مجددا الرابع في دوري الأبطال.. تريزيجيه يفتتح أهداف الأهلي في يانج أفريكانز انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) يانج أفريكانز.. 3 نقاط ثمينة تشكيل يانج أفريكانز - ثنائي يقود الهجوم أمام الأهلي في أبطال إفريقيا "ده بيتي".. الزمالك يجدد عقد محمد السيد
أخر الأخبار
تريزيجيه: حققنا الأهم أمام يانج أفريكانز.. وأشكر إمام عاشور 5 دقيقة | الدوري المصري
العاشرة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات 27 دقيقة | الدوري المصري
شوبير: هدف تريزيجيه الثاني جعل مباراة يانج أفريكانز أسهل 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
بثنائية تريزيجيه.. الأهلي يفوز على يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته بدوري الأبطال 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
بثنائية في يانج أفريكانز.. تريزيجيه ينفرد بصدارة هدافي دوري الأبطال 53 دقيقة | الدوري المصري
رئيس هيئة استاد القاهرة لـ في الجول: مستعدون لاستضافة المباريات مجددا ساعة | الكرة المصرية
الرابع في دوري الأبطال.. تريزيجيه يفتتح أهداف الأهلي في يانج أفريكانز ساعة | الدوري المصري
عادل الموسم الأفضل له.. محمد هاني يصنع هدفا لـ تريزيجيه ضد يانج أفريكانز ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521898/بثنائية-في-يانج-أفريكانز-تريزيجيه-ينفرد-بصدارة-هدافي-دوري-الأبطال