رئيس هيئة استاد القاهرة لـ في الجول: مستعدون لاستضافة المباريات مجددا

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة عن الاستعداد التام لاستضافة المباريات مرة أخرى.

وقال عبد الوهاب لـ FilGoal.com "ستاد القاهرة سيعود من جديد لاستضافة المباريات ابتداء من الثلاثاء المقبل بمباراة الأهلي ضد وادي دجلة".

وأنهى حديثه قائلا: "بالطبع استاد القاهرة في حالة جيدة بعد الإصلاحات الزراعية والتجهيزات".

وخضع استاد القاهرة لتصليحات وتجهيزات خلال الفترة الماضية عقب مباراة مصر ضد نيجيريا الودية قبل بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال عبد الوهاب في وقت سابق لـ FilGoal.com: "كان من المفترض أن يتم البدء في زراعة أرضية الاستاد، ولكن حسام حسن المدير الفني للمنتخب طلب خوض الودية الأخيرة قبل كأس الأمم على استاد القاهرة".

وأكمل "اليوم بمجرد مغادر المنتخب ملعب المباراة، ستدخل المعدات والأجهزة وسيتم نزع الأرضية بالكامل لبدء أعمال زراعة عشب الملعب بالكامل من جديد".

وانتصر منتخب مصر ضد نيجيريا وقتها بهدفين مقابل هدف قبل خوض بطولة أمم إفريقيا.

وحصل منتخب مصر على المركز الرابع في البطولة بعد الخسارة من نيجيريا بركلات الترجيح 4-2.