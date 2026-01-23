الرابع في دوري الأبطال.. تريزيجيه يفتتح أهداف الأهلي في يانج أفريكانز

سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدفه الرابع مع الأهلي في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح تريزيجيه التسجيل للأهلي في شباك يانج أفريكانز التنزاني.

وأرسل محمد هاني عرضية متقنة من الجهة اليمنى حولها تريزيجيه بضربة رأسية خدعت دجيجي ديارا حارس مرمى يانج أفريكانز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

video:1

تريزيغيه يفتتح التسجيل للأهلي في شباك يانغ أفريكانز#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/ISY2ZnEi8S — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2026

ويستضيف الأهلي خصمه التنزاني على استاد برج العرب في الإسكندرية لحساب الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات.

وسبق وأن سجل تريزيجيه، هدفين في شبيبة القبائل، وهدف في الجيش الملكي، وهدف في يانج أفريكانز.

تريزيجيه سجل هدفه الخامس هذا الموسم من ضربة رأسية: إنبي (الدوري المصري) وسيراميكا كليوباترا ( السوبر المصري) وشبيبة القبائل والجيش الملكي ويانج أفريكانز (دوري أبطال إفريقيا).