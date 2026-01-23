الرابع في دوري الأبطال.. تريزيجيه يفتتح أهداف الأهلي في يانج أفريكانز

الجمعة، 23 يناير 2026 - 19:35

كتب : محمود حمدي

تريزيجيه - الأهلي ضد يانج أفريكانز

سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدفه الرابع مع الأهلي في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح تريزيجيه التسجيل للأهلي في شباك يانج أفريكانز التنزاني.

وأرسل محمد هاني عرضية متقنة من الجهة اليمنى حولها تريزيجيه بضربة رأسية خدعت دجيجي ديارا حارس مرمى يانج أفريكانز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

أخبار متعلقة:
عادل الموسم الأفضل له.. محمد هاني يصنع هدفا لـ تريزيجيه ضد يانج أفريكانز "الأفـعى السـوداء".. الأهلي بنغازي يضم لويس ميكيسوني مصدر من سيراميكا لـ في الجول: أتممنا اتفاقنا مع الأهلي لضم أحمد عابدين.. وموقف رمضان خبر في الجول - الكشف عن تفاصيل خطاب فالنسيا إلى الأهلي لضم ديانج

ويستضيف الأهلي خصمه التنزاني على استاد برج العرب في الإسكندرية لحساب الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات.

وسبق وأن سجل تريزيجيه، هدفين في شبيبة القبائل، وهدف في الجيش الملكي، وهدف في يانج أفريكانز.

تريزيجيه سجل هدفه الخامس هذا الموسم من ضربة رأسية: إنبي (الدوري المصري) وسيراميكا كليوباترا ( السوبر المصري) وشبيبة القبائل والجيش الملكي ويانج أفريكانز (دوري أبطال إفريقيا).

الأهلي
نرشح لكم
تريزيجيه: حققنا الأهم أمام يانج أفريكانز.. وأشكر إمام عاشور العاشرة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات بثنائية تريزيجيه.. الأهلي يفوز على يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته بدوري الأبطال بثنائية في يانج أفريكانز.. تريزيجيه ينفرد بصدارة هدافي دوري الأبطال رئيس هيئة استاد القاهرة لـ في الجول: مستعدون لاستضافة المباريات مجددا انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) يانج أفريكانز.. 3 نقاط ثمينة تشكيل يانج أفريكانز - ثنائي يقود الهجوم أمام الأهلي في أبطال إفريقيا "ده بيتي".. الزمالك يجدد عقد محمد السيد
أخر الأخبار
تريزيجيه: حققنا الأهم أمام يانج أفريكانز.. وأشكر إمام عاشور 5 دقيقة | الدوري المصري
العاشرة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات 27 دقيقة | الدوري المصري
شوبير: هدف تريزيجيه الثاني جعل مباراة يانج أفريكانز أسهل 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
بثنائية تريزيجيه.. الأهلي يفوز على يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته بدوري الأبطال 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
بثنائية في يانج أفريكانز.. تريزيجيه ينفرد بصدارة هدافي دوري الأبطال 53 دقيقة | الدوري المصري
رئيس هيئة استاد القاهرة لـ في الجول: مستعدون لاستضافة المباريات مجددا ساعة | الكرة المصرية
الرابع في دوري الأبطال.. تريزيجيه يفتتح أهداف الأهلي في يانج أفريكانز ساعة | الدوري المصري
عادل الموسم الأفضل له.. محمد هاني يصنع هدفا لـ تريزيجيه ضد يانج أفريكانز ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521896/الرابع-في-دوري-الأبطال-تريزيجيه-يفتتح-أهداف-الأهلي-في-يانج-أفريكانز