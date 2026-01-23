مؤتمر روسينيور: هذه حقيقة رغبة بالمر في الرحيل.. ومن الجنون تغيير طريقة اللعب
الجمعة، 23 يناير 2026 - 18:35
كتب : FilGoal
نرشح لكم
رومانو: كومو يتوصل لاتفاق شفهي مع برشلونة لضم كوينكا تيليجراف: مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد هيتون لموسم إضافي عودة ثنائي دفاع أرسنال المصاب قبل لقاء مانشستر يونايتد براجا فاز دون التسديد على المرمى.. مدرب نوتينجهام: كانت دقيقة مجنونة هاو عن إصابة جيماريش: نأمل ألا تكون خطيرة سكاي: بعد تألقه في أمم إفريقيا.. لايبزج يحدد سعر بيع ديوماندي سكاي: لورينزو لوكا وصل لندن للانضمام لـ نوتنجهام فورست مواعيد مباريات الجمعة 23 يناير 2026.. الأهلي في أبطال إفريقيا ودوري إيطالي وفرنسي