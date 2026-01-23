الهلال يعلن عودة سالم الدوسري.. وتطورات إصابة بونو وكوليبالي

أعلن نادي الهلال السعودي عودة سالم الدوسري للمشاركة في تدريبات الفريق قبل مواجهة الرياض بالدوري السعودي.

ويلعب الهلال أمام الرياض يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكشف الهلال عن عودة سالم الدوسري للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

فيما خضع السنغالي كاليدو كوليبالي لجلسة علاجية بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة مع منتخب بلاده خلال مشاركته في كأس إفريقيا، حيث سيخضع الأشعة الرنين المغناطيسي للاطمئنان على موضع إصابته.

وأوضحت الفحوصات الطبية تعرض الحارس المغربي ياسين بونو لكدمة في عضلة الفخذ الأمامية، حيث أجرى اليوم برنامجه في العيادة الطبية بمقر النادي. وصالة الإعداد البدني

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 42 نقطة بفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.