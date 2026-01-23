رومانو: كومو يتوصل لاتفاق شفهي مع برشلونة لضم كوينكا

توصل نادي كومو إلى اتفاق شفهي مع برشلونة للتعاقد مع أندريس كوينكا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات، فإن كومو توصل لاتفاق شفهي مع برشلونة لضم المدافع أندريس كوينكا.

ووفقا لرومانو فإن برشلونة سيحصل على نسبة تتجاوز 20% من إعادة البيع.

وشدد رومانو على أن كومو سيعيره للخارج مباشرة بعد ضمه ليحصل على دقائق لعب أكثر.

ولم يلعب المساك البالغ من العمر 18 عاما أي مباراة خلال الموسم الجاري رفقة الفريق الأول لبرشلونة.

وشارك اللاعب الإسباني مباراة واحدة مع الفريق الأول في الموسم الماضي خلال مباراة يانج بويز في دوري أبطال أوروبا.

وخاض كوينكا التجربة لمدة 6 دقائق فقط في المباراة.

وتأس كوينكا في برشلونة وأكاديميته الشهيرة لا ماسيا، وهذا ما يتشابه فيه مع سيسك فابريجاس المدير الفني لكومو حيث بدأ مسيرته أيضا.

ويحتل كومو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة.

برشلونة كومو ميركاتو أندريس كوينكا
