انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) يانج أفريكانز.. 3 نقاط ثمينة
الجمعة، 23 يناير 2026 - 17:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.
ويستضيف الأهلي خصمه التنزاني على استاد برج العرب في الإسكندرية لحساب الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات.
ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 في المغرب أمام الجيش الملكي.
نهاية المباراة
ق75 تريزيزجه يسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور
نهاية الشوط الأول
ق45+3 تريزيجيه يسجل الهدف الأول بعد ضربة رأسية متقنة
ق15 تسديدة صاروخية من ماكسي نزينجيلي تمر قريبة من مرى مصطفى شوبير.
انطلاق المباراة
