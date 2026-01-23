"ده بيتي".. الزمالك يجدد عقد محمد السيد

أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقد محمد السيد لاعب وسط الفريق لمدة 3 مواسم ونصف.

ووقع اللاعب على عقود التجديد في جلسة مع إدارة الكرة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

يأتي تجديد عقد محمد السيد في إطار سياسة النادي للحفاظ على العناصر الأساسية بصفوف الفريق، خاصة وأن اللاعب من العناصر المميزة في صفوف القلعة البيضاء.

وأعلن النادي تجديد تعاقد اللاعب بفيديو جاء بعنوان "الزمالك مش مجرد نادي.. ده بيتي".

وجاء التجديد قبل 6 أشهر من نهاية تعاقد اللاعب مع الزمالك.

لاعب الوسط البالغ 19 عاما خاض الموسم الجاري مباراتين فقط مع الفريق في الدوري والكونفدرالية.

ومنذ تصعيده للفريق الأول سجل هدفا في 26 مباراة بقميص الأبيض جاء ضد فاركو الموسم الماضي.

ويعد محمد السيد من أعضاء منتخب مصر للشباب الذي شارك في كأس العالم تحت 20 عاما مؤخرا.