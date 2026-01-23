ذا صن: صفقة مفاجئة.. توتنام يستهدف ضم روبرتسون في يناير

يعمل نادي توتنام الإنجليزي على إتمام صفقة مفاجئة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

وذكرت صحيفة ذا صن: "يعمل نادي توتنام على إتمام صفقة مفاجئة بضم أندرو روبرتسون."

وينتهي تعاقد روبرتسون صاحب الـ31 عاما مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال مجانا لأي ناد آخر.

وأوضحت الصحيفة "قد يخسر ليفربول المدافع أندي روبرتسون هذا الشهر بعد أن عجل توتنام خطط التعاقد معه."

وأكملت "توتنام يعمل الآن على ضمه مبكراً بعد أن كان قد حدد قائد منتخب اسكتلندا كخيار صيفي."

ولم يشارك روبرتسون هذا الموسم سوى في 4 مباريات في الدوري بشكل أساسي بعد ضم ميلوس كيركيز من بورنموث خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضم روبرتسون إلى ليفربول قادما من هال سيتي في عام 2017 تحت قيادة يورجن كلوب المدير الفني السابق للريدز.

وحقق روبرتسون 8 ألقاب كبرى منذ انضمامه إلى ليفربول قبل 8 أعوام.

وضم توتنام خلال الشتاء كونور جالاجر قادما من أتليتكو مدريد.

ورغم تراجع توتنام في الدوري الإنجليزي باحتلاله المركز الـ14 برصيد 27 نقطة، إلا أن حامل لقب الدوري الأوروبي يسير بخطى جيدة في دوري الأبطال باحتلاله المركز الخامس برصيد 14 نقطة، وبات قريبا من العبور إلى دور الـ16 بشكل مباشر دون خوض الملحق.