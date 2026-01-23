براجا فاز دون التسديد على المرمى.. مدرب نوتينجهام: كانت دقيقة مجنونة

عبر شون دايش مدرب نوتينجهام فورست، عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه أمام مضيفه سبورتنج براجا البرتغالي.

وخسر نوتنيجهام أمام براجا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الخميس، في الجولة السابعة لحساب مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي.

وقال دايش في تصريحات لقناة TNT عقب المباراة: "دقيقة واحدة من الجنون في مباراة لم نكن فيها في وضع حرج على الإطلاق".

وأكمل "أهدرنا ركلة جزاء وهذا وارد، ولكن رد الفعل في الدقيقة التالية خسرنا المباراة بهدف سيئ."

وأتم "أشعر بإحباط شديد"

براجا رفع رصيده إلى 16 نقطة وبات قريبا من التأهل المباشر إلى دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

أما نوتينجهام فورست فتراجع للمركز الـ16 برصيد 11 نقطة.

وبات نوتينجهام قريبا من لعب مباراة الملحق الإقصائية المؤهلة لدور الـ16، إذ لن يكفيه الفوز في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري.

وفاز براجا فاز بالمباراة دون تسديد كرة واحدة على المرمى، كثاني فريق في تاريخ الدوري الأوروبي يفوز بمباراة دون تسديد كرة واحدة على المرمى.

وأضاع مورجان جيبس وايت ركلة جزاء في الدقيقة 53، قبل أن يسجل زميله يان ييتس لاعب نوتينجهام فورست بالخطأ في مرماه في الدقيقة التالية.

ونال إليوت أندرسون لاعب نوتينجهام بطاقة حمراء في الدقيقة 90+4.

ويستضيف فريق نوتينجهام فورست منافسه فرينكفاروزي المجري في الجولة الأخيرة الخميس المقبل.