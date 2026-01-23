سكاي: بعد تألقه في أمم إفريقيا.. لايبزج يحدد سعر بيع ديوماندي

حدد نادي لايبزج الألماني قيمة بيع مهاجمه الإيفواري يان ديوماندي.

وجذب ديوماندي الذي يشغل مركزي الجناح الأيمن والأيسر الأنظار بعد تألقه مع منتخب كوت ديفوار في أمم إفريقيا 2025.

وتوقف مشوار الأفيال عند ربع النهائي بالخسارة من مصر بنتيجة 3-2.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن النادي الألماني يطلب 100 مليون يورو للتخلي عن لاعبه البالغ 19 عاما.

ويجذب اللاعب اهتمام فرق توتنام وليفربول ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

وأشار التقرير إلى أن الأندية غير مستعدة لتقديم عرض في فترة الانتقالات الحالية بسبب الرقم المرتفع.

وأوضح أن يان سيكون من بين الأسماء التي ستتنافس عليها الأندية الأوروبية الكبرى في الصيف خاصة إذا تطور مستواه أكثر في النصف الثاني من الموسم.

وانضم يان (19 عاما) للايبزج من ليجانيس الإسباني مقابل 20 مليون يورو بداية هذا الموسم.

وسجل 7 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات هذا الموسم خلال 18 مباراة بقميص لايبزج.

وبقميص الأفيال سجل 3 أهداف في 9 مباريات دولية، منها هدف ضد بوركينا فاسو في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.