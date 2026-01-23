إبراهيم صلاح: أزمة بنتايك في طريقها للحل.. والصفوف بدأت تكتمل

كشف إبراهيم صلاح المدرب المساعد لـ الزمالك أن أزمة محمود بنتايك لاعب الفريق في طريقها للحل.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

وقال المدرب المساعد لـ الزمالك عبر قناة النادي: "تم إبلاغنا بأن أزمة بنتايك في طريقها للحل، ونأمل أن يتواجد هو وفتوح في الفترة المقبلة معنا، وسنحاول حل أزمة الظهير الأيسر في الفريق حاليا".

وأضاف "الصفوف بدأت تكتمل بعد عودة الدوليين وبعض المصابين وخوضنا آخر مباراتين بكأس عاصمة مصر بمجموعة من الأساسيين".

وأردف "عمر جابر ربما لن يلحق بمباراة المصري".

وأتم "سأتواجد مع الفريق بشكل طبيعي في الملعب خلال المباريات".

وخاض الثلاثي عبد الله السعيد، وأحمد ربيع، وعمر جابر تدريبات تأهيلية على هامش المران، لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويعاني عبد الله السعيد من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، في حين يعاني أحمد ربيع من إصابة في العضلة الضامة.