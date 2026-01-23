إبراهيم صلاح: أزمة بنتايك في طريقها للحل.. والصفوف بدأت تكتمل

الجمعة، 23 يناير 2026 - 00:51

كتب : FilGoal

إبراهيم صلاح مدرب الزمالك

كشف إبراهيم صلاح المدرب المساعد لـ الزمالك أن أزمة محمود بنتايك لاعب الفريق في طريقها للحل.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

وقال المدرب المساعد لـ الزمالك عبر قناة النادي: "تم إبلاغنا بأن أزمة بنتايك في طريقها للحل، ونأمل أن يتواجد هو وفتوح في الفترة المقبلة معنا، وسنحاول حل أزمة الظهير الأيسر في الفريق حاليا".

أخبار متعلقة:
5 نقاط.. مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم الرد على شكوى زيزو مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق استعدادا لمواجهة المصري الزمالك يعلن إصابة عمار ياسر وخضوعه لعملية جراحية بتروجت يكتسح كاسكادا برباعية وديا استعدادا لـ الزمالك

وأضاف "الصفوف بدأت تكتمل بعد عودة الدوليين وبعض المصابين وخوضنا آخر مباراتين بكأس عاصمة مصر بمجموعة من الأساسيين".

وأردف "عمر جابر ربما لن يلحق بمباراة المصري".

وأتم "سأتواجد مع الفريق بشكل طبيعي في الملعب خلال المباريات".

وخاض الثلاثي عبد الله السعيد، وأحمد ربيع، وعمر جابر تدريبات تأهيلية على هامش المران، لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويعاني عبد الله السعيد من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، في حين يعاني أحمد ربيع من إصابة في العضلة الضامة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية، التاسعة مساء الأحد المقبل 25 يناير على استاد الجيش في برج العرب.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر المصري المجموعة بـ 6 نقاط.

ويتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانبهما، كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.

الزمالك الكونفدرالية
نرشح لكم
كهرباء الإسماعيلية يكشف حقيقة مفاوضات ضم كهربا.. وموقف أوناجم وشيكا ناصر ماهر يخوض مرانه الأول مع بيراميدز في المغرب إسلام عادل يكشف لـ في الجول موعد جلسة تامر مصطفى مع محمود علاء أوجيرا يسجل هدفين ويقود المقاولون لزيادة جراح الإسماعيلي في الدوري 5 نقاط.. مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم الرد على شكوى زيزو كهرباء الإسماعيلية يوقف سلسلة الهزائم بثنائية ضد حرس الحدود دجلة يحطم دفاع المحلة وينتصر في لقاء الأهداف الـ 5 بالشوط الأول انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(2) المقاولون العرب
أخر الأخبار
إبراهيم صلاح: أزمة بنتايك في طريقها للحل.. والصفوف بدأت تكتمل 3 ساعة | الدوري المصري
الدوري الاوروبي - ليون وأستون فيلا إلى ثمن النهائي.. وخطوة تفصل روما عن التأهل 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كهرباء الإسماعيلية يكشف حقيقة مفاوضات ضم كهربا.. وموقف أوناجم وشيكا 3 ساعة | الدوري المصري
الرجاء يعوض بلعمري بضم خماس 3 ساعة | الوطن العربي
ناصر ماهر يخوض مرانه الأول مع بيراميدز في المغرب 3 ساعة | الدوري المصري
موندو ديبورتيفو: تمت.. حمزة عبد الكريم إلى برشلونة 3 ساعة | الدوري الإسباني
"النجاح المغربي هو أيضا لإفريقيا".. بيان من الديوان الملكي عقب نهاية أمم إفريقيا 2025 4 ساعة | أمم إفريقيا
إسلام عادل يكشف لـ في الجول موعد جلسة تامر مصطفى مع محمود علاء 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521866/إبراهيم-صلاح-أزمة-بنتايك-في-طريقها-للحل-والصفوف-بدأت-تكتمل