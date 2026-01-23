الدوري الاوروبي - ليون وأستون فيلا إلى ثمن النهائي.. وخطوة تفصل روما عن التأهل

حجز أولمبيك ليون الفرنسي، وأستون فيلا الإنجليزي، مقعدهما المباشر في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعد نهاية الجولة السابعة.

ليون حقق الفوز خارج ملعبه على حساب يانج بويز السويسري بهدف نظيف سجله أينسلي ميتلاند نيلز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول.

وبنفس النتيجة فاز أستون فيلا في تركيا ضد فنربشخة بهدف نظيف سجله جادون سانشو في الدقيقة 25.

الهدف الأول للاعب الإنجليزي هذا الموسم كفل لفريقه العبور لثمن النهائي.

ووصل ليون وأستون فيلا إلى 18 نقطة ليتقاسما الصدارة قبل جولة واحدة من النهاية.

وتأكد عبورهما إلى دور الـ16 حتى في حالة الخسارة في الجولة الأخيرة، إذ يحتل صاحب المركز الثامن ريال بيتيس 14 نقطة.

واقترب فرايبورج الألماني من اللحاق بفيلا وليون، بعدما وصل رصيده إلى 17 نقطة، حيث يحتاج إلى نقطة وحيدة من مباراته المقبلة الاخيرة في مرحلة الدوري، أو سقوط أحد ملاحقيه الستة.

وفرط ميتلاند الدنماركي في فرصة العبور المباشر رسميا بعد تلك الجولة، بسقوطه في فخ التعادل أمام بران النرويجي بنتيجة 3-3.

التعادل رفع رصيد ميتلاند إلى 16 نقطة في المركز الرابع.

وفي الجولة ذاتها، فاز روما على حساب شتوتجارت بهدفين نظيفين سجلهما نيكولو بيسيلي في الدقيقتين 40، و90+3.

نيكولو بيسيللي يفتتح التسجيل لروما في شباك شتوتغارت#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/VaS8fQwtZZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2026

ويحتاج روما للفوز في المواجهة القادمة أمام باناثانيكوس من أجل العبور إلى ثمن النهائي

نيكولو بيسيللي يضيف الهدف الثاني له ولروما في اللحظات الأخيرة من المباراة هدف قاتل يمنح الفريق الإيطالي انتصارًا مثيرًا في الدوري الأوروبي.#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/XSTfvWorRF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2026

وفاز سبورتنج براجا البرتغالي أمام نوتينجهام فورست بهدف نظيف سجله ريان ييتس في الدقيقة 55.

كما فرط فرينكفاروزي المجري في فرصة الفوز على ملعبه أمام ضيفه باناثينايكوس اليوناني بعدما تعادلا 1-1.

وكذلك تعادل بورتو خارج أرضه أمام فيكتوريا بلزن، وخسر ريال بيتيس أمام باوك اليوناني 2-0، في نتيجتين أبعدا الفريقين إلى المركزين الثامن والتاسع.

ووعدت رسميا فرق رينجرز، وشتورم جراتس، ونيس وأوتريخت ومالمو مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

فيما مازالت تملك 6 فرق من المركز 25 حتى 30 أمل بسيط في الدخول ضمن الـ24 الأوائل لخوض الملحق المؤهل لثمن النهائي.

ويقام الدوري الأوروبي بمشاركة 36 فريقا، يتأهل أول 8 إلى دور الـ16.

فيما تخوض الفرق من المركز التاسع حتى الـ16 مواجهة إقصائية أمام الفرق من المركز الـ17 حتى الـ24 لتحديد الثمانية الفرق الأخرى المتأهلة لثمن النهائي.

مباريات الجولة الأخيرة:

سيلتيك الأسكتلندي × أوتريخت الهولندي

شتوتجارت الألماني × يونج بويز السويسري

بورتو البرتغالي × رينجرز الأسكتلندي

ليون الفرنسي × باوك اليوناني

سرفينا زافيزدا الصربي × سيلتا فيجو

ميتلاند الدنماركي × دينامو زغرب

جو أهيد إيجلز الهولندي × سبورتنج براجا

نوتينجهام فورست الإنجليزي × فرينكفاروزي المجري

ريال بيتيس الإسباني × فينورد الهولندي

لودوجريتس البلغاري × نيس الفرنسي

ليل الفرنسي × فرايبورج الألماني

شتورم جراتس النمساوي × بران النرويجي

أستون فيلا الإنجليزي × سالزبورج النمساوي

باناثانيكوس اليوناني × روما الإيطالي

بازل السويسري × فيكتوريا بلزن التشيكي

ستيوا بوخارست الروماني × فنربشخة التركي

جينك البلجيكي × مالمو السويدي