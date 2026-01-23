كهرباء الإسماعيلية يكشف حقيقة مفاوضات ضم كهربا.. وموقف أوناجم وشيكا

أوضح شريف عابدين المشرف على الكرة في نادي كهرباء الإسماعيلية حقيقة التفاوض لضم محمود عبد المنعم "كهربا" وموقف محمد أوناجم.

وحقق الكهرباء الفوز بنتيجة 2-1 على حرس الحدود في الجولة 15 من الدوري المصري.

وقال عابدين عبر قناة المحور: "التعاقد مع كهربا؟ لم نخض أي مفاوضات لضمه في الحقيقة".

ويلعب كهربا مع القادسية الكويتي ولم يتحدد مصيره حتى الآن مع الفريق.

وأضاف "لا توجد أي مشاكل مع أوناجم، اللاعب حصل على إجازة لأسباب أسرية وعاد مجددا وقدم ما يثبت ذلك".

وكشف "فضلنا أن يتواجد أوناجم رفقة أسرته في المغرب في الأشهر المقبلة وستتم إعارته لنهاية الموسم لفريق مغربي، ولا زال عقده مستمرا معنا لموسم إضافي".

وغاب المغربي عن خوض المباريات بقميص الكهرباء من ديسمبر الماضي.

وأتم "محمد السيد "شيكا" في الموسم الأخير من عقده، ولم نصدر قرارا بشأن اللاعب حتى الآن رغم وصول أكثر من عرض له".

وسجل شيكا 7 أهداف في 22 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

ويحتل الكهرباء المركز الـ 19 برصيد 11 نقطة من 15 مباراة في ترتيب الدوري المصري.

video:1