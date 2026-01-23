الرجاء يعوض بلعمري بضم خماس

أعلن نادي الرجاء المغربي ضم أمين خماس من أومونيا نيقوسيا القبرصي.

يأتي ذلك لتعويض رحيل يوسف بلعمري لصفوف الأهلي والذي انضم لصفوف الأحمر صباح اليوم.

ويشغل خماس مركز الظهير الأيسر ووقع لمدة موسمين ونصف لصفوف الرجاء.

صاحب الـ 26 عاما بدأ مسيرته في جينك البلجيكي ولهب لفرق لوميل ودين بوش وأبولون ليماسول.

وانضم لصفوف أومونيا في 2024 وخاض 66 مباراة وسجل هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.

كما انضم لمنتخب المغرب الأول من قبل لكن دون خوض مباراة رسمية.

وضم الرجاء هذا سوق الانتقالات الشتوية كل من النيجيري ماتياس أويسي والأردني محمد أبو رزيق والمغربي أيمن برقوق.

ويحتل الرجاء المركز الرابع برصيد 15 نقطة من 7 جولات بفارق 5 نقاط عن المغرب المتصدر في ترتيب الدوري.