الرجاء يعوض بلعمري بضم خماس

الجمعة، 23 يناير 2026 - 00:06

كتب : FilGoal

أمين خماس - الرجاء

أعلن نادي الرجاء المغربي ضم أمين خماس من أومونيا نيقوسيا القبرصي.

يأتي ذلك لتعويض رحيل يوسف بلعمري لصفوف الأهلي والذي انضم لصفوف الأحمر صباح اليوم.

ويشغل خماس مركز الظهير الأيسر ووقع لمدة موسمين ونصف لصفوف الرجاء.

صاحب الـ 26 عاما بدأ مسيرته في جينك البلجيكي ولهب لفرق لوميل ودين بوش وأبولون ليماسول.

وانضم لصفوف أومونيا في 2024 وخاض 66 مباراة وسجل هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.

كما انضم لمنتخب المغرب الأول من قبل لكن دون خوض مباراة رسمية.

وضم الرجاء هذا سوق الانتقالات الشتوية كل من النيجيري ماتياس أويسي والأردني محمد أبو رزيق والمغربي أيمن برقوق.

ويحتل الرجاء المركز الرابع برصيد 15 نقطة من 7 جولات بفارق 5 نقاط عن المغرب المتصدر في ترتيب الدوري.

أمين خماس الرجاء الدوري المغربي
نرشح لكم
بسبب تصريحاته؟.. أم صلال يعلن إقالة كارتيرون تقرير عراقي: الزوراء في مفاوضات متقدمة مع مدافع مصري تقرير: مصير الركراكي مع المغرب معلق.. و3 مرشحين لخلافته الهلال يعلن إصابة ياسين بونو مع منتخب المغرب مباراته رقم 200.. معلول يسجل في انتصار الصفاقسي على البنزرتي برباعية القادسية يتجه لرفع اسم كهربا من قائمته بعد وصول بديله الثالثة في قطر.. الخور يتعاقد مع ياسر حمد التجربة العربية الثانية.. الأهلي القطري يتعاقد مع قائد نيجيريا السابق
أخر الأخبار
إبراهيم صلاح: أزمة بنتايك في طريقها للحل.. والصفوف بدأت تكتمل 3 ساعة | الدوري المصري
الدوري الاوروبي - ليون وأستون فيلا إلى ثمن النهائي.. وخطوة تفصل روما عن التأهل 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كهرباء الإسماعيلية يكشف حقيقة مفاوضات ضم كهربا.. وموقف أوناجم وشيكا 4 ساعة | الدوري المصري
الرجاء يعوض بلعمري بضم خماس 4 ساعة | الوطن العربي
ناصر ماهر يخوض مرانه الأول مع بيراميدز في المغرب 4 ساعة | الدوري المصري
موندو ديبورتيفو: تمت.. حمزة عبد الكريم إلى برشلونة 4 ساعة | الدوري الإسباني
"النجاح المغربي هو أيضا لإفريقيا".. بيان من الديوان الملكي عقب نهاية أمم إفريقيا 2025 5 ساعة | أمم إفريقيا
إسلام عادل يكشف لـ في الجول موعد جلسة تامر مصطفى مع محمود علاء 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521863/الرجاء-يعوض-بلعمري-بضم-خماس