ناصر ماهر يخوض مرانه الأول مع بيراميدز في المغرب

الجمعة، 23 يناير 2026 - 00:01

كتب : بسام أبو بكر

ناصر ماهر - بيراميدز

شارك ناصر ماهر صانع ألعاب بيراميدز، في مران فريقه الجديد لأول مرة بعد إعلان انضمامه رسميا.

وأعلن نادي بيراميدز ضم ناصر ماهر بشكل رسمي من الزمالك، اليوم الخميس.

وانضم ناصر ماهر لبعثة فريق بيراميدز في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان.

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دوري الأبطال الساعة التاسعة مساء السبت المقبل.

ويرتدي ناصر ماهر القميص رقم 27 مع بيراميدز.

May be an image of American football, football and studded shoes

ويتساوى بيراميدز ونهضة بركان في صدارة المجموعة الأولى بـ6 نقاط لكل فريق، بعد فوزهما في أول جولتين أمام ريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.

وعلم FilGoal.com أن ناصر ماهر انضم إلى بيراميدز لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

وسيحصل الزمالك على 48 مليون جنيه بجانب إسقاط 19 مليون جنيه مديونية مستحقة على الزمالك لصالح بيراميدز، حسبما علم FilGoal.com

مراجعة الأوراق أثبتت أن القيمة الصحيحة للمديونية 19 مليونا وليس 15 مليونا كما تردد سابقا، وهو ما كان سببا في تعطل الصفقة قبل إتمام الاتفاق بشكل نهائي.

ناصر ماهر تنازل عن 80% من مستحقاته لدى نادي الزمالك.

May be an image of football, American football and studded shoes

May be an image of one or more people, people playing football and people playing American football

بيراميدز ناصر ماهر
