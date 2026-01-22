موندو ديبورتيفو: تمت.. حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

أتم برشلونة صفقة ضم حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي اليوم الخميس، هكذا كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أنه لا يتبقى سوى الإعلان الرسمي وسفر اللاعب لإسبانيا لإجراء الكشف الطبي.

وأوضح التقرير أن اللاعب سينضم لبرشلونة معارا لنهاية الموسم مع خيار الشراء بـ 3 ملايين يورو ويرتفع الرقم لـ 5 ملايين مع مكافآت مرتبطة بالأداء.

وسيصبح حمزة ثاني المنضمين لصفوف فريق برشلونة للشباب بعد خواكين دلجادو لاعب أوفيدو فيتوستا على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن نادي برشلونة أرسل للأهلي منذ أيام العقد الثلاثي الخاص بصفقة حمزة عبد الكريم خلال ساعات من أجل تفعيل الصفقة.

ومن المنتظر أن يمدد حمزة عبد الكريم عقده الحالي مع الأهلي لمدة موسم إضافي أولا، ثم يوقع على العقود التي تربطه ببرشلونة.

وينتهي عقد حمزة عبد الكريم مع القلعة الحمراء في صيف 2027، ويرغب الأهلي في تمديده قبل رحيل اللاعب إلى البلوجرانا.

كما تتضمن الصفقة حوافز مرتبطة بمشاركته مع النادي الكتالوني تصل إلى 5 ملايين يورو، وهو رقم أعلى من الـ3 ملايين التي جرى التفاوض عليها في البداية.

فضلا عن رفع نسبة إعادة البيع مستقبلا من 10% إلى 15%.

وشارك المهاجم الشاب في آخر 6 مباريات مع الأهلي في كأس الرابطة دون أن يسجل أي أهداف.