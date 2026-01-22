إسلام عادل يكشف لـ في الجول موعد جلسة تامر مصطفى مع محمود علاء

الخميس، 22 يناير 2026 - 23:14

كتب : هاني العوضي

محمود علاء - الاتحاد - الصور من حساب الاتحاد

أوضح إسلام عادل مدير الكرة في الاتحاد السكندري سبب غياب محمود علاء عن مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وغاب علاء عن خسارة الاتحاد من سيراميكا بنتيجة 3-1 في الجولة 15 من الدوري المصري.

وقال مدير الكرة في الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "حدثت مشكلة بين محمود علاء وأحمد حسن مكي المدرب المساعد قبل مباراة سيراميكا وبسببها تم استبعاد المدافع عن اللقاء".

وأوضح "سيتم عقد جلسة يوم السبت المقبل بين محمود علاء وتامر مصطفى المدير الفني لبحث موقف اللاعب وهل سيتم إيقافه أو توقع عليه عقوبة مالية".

صاحب الـ 34 عاما خاض هذا الموسم 6 مباريات فقط بقميص زعيم الثغر دون أن يسجل أو يصنع.

وسجل أهداف سيراميكا كليوباترا كل من عمرو السولية في الدقيقة 16 وصديق أوجولا في الدقيقة 38، واختتم محمد عبد الله التسجيل في الدقيقة 80.

بينما سجل محمد مجدي "أفشة" هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 8 نقاط في المركز العشرين من خوض 14 مباراة.

ويلعب سيراميكا كليوباترا مباراته المقبلة أمام المصري في الدوري يوم 28 من شهر يناير الجاري.

بينما يستضيف الاتحاد السكندري فريق حرس الحدود يوم 30 من الشهر ذاته.

