الدوري السعودي - الهلال المتصدر يعاقب الفيحاء برباعية.. والاتحاد ضيحة القادسية السادسة على التوالي

الخميس، 22 يناير 2026 - 23:01

كتب : FilGoal

سيرجي سافيتش - الهلال

واصل الهلال تصدره لمسابقة الدوري السعودي، بعد الفوز الكبير على حساب الفيحاء برباعية مقابل هدف وحيد، في الأسبوع الـ17 من المسابقة، والتي أقيمت على المملكة أرينا.

ورغم تقدم الفيحاء مبكرا في الدقيقة 15 عن طريق فاشون جونيور ساكالا، إلا أن الزعيم السعودي رد برباعية.

سجل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الأول للهلال في الدقيقة 37 من خلفية مزدوجة سكنت الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح أورلاندو موسكيرا في تسجيل التقدم في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمد كنو الهدف الثالث في الدقيقة 61، قبل أن يختتم ماركوس ليوناردو أهداف الهلال في الدقيقة 90.

الهلال واصل انفراده بالصدارة برصيد 44 نقطة مبتعدا عن أقرب ملاحقيه النصر والأهلي بفارق 7 نقاط.

وتوقف رصيد الفيحاء عند 14 نقطة في المركز الـ13.

وفي مباراة أخرى سقط الاتحاد أمام مضيفه القادسية بنتيجة 2-1 في إطار الجولة ذاتها، والتي أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

القادسية نجح في تحقيق الفوز السادس على التوالي، إذ أسقط فرق الاتحاد والنصر والشباب.

تقدم كريم بنزيمة للاتحاد في الدقيقة 29.

ولكن سجل جوليان كوينونس هدفين في الدقيقتين 37، و59 منح بهما فريقه النقاط الثلاث.

الاتحاد توقف رصيده عند 27 نقطة في المركز السادس.

فيما رفع القادسية رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع ليزاحم على مركز الوصافة.

الهلال القادسية الدوري السعودي
