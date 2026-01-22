أوجيرا يسجل هدفين ويقود المقاولون لزيادة جراح الإسماعيلي في الدوري

الخميس، 22 يناير 2026 - 22:25

كتب : FilGoal

المقاولون

قاد الأوغندي جواكيم أوجيرا مهاجم المقاولون العرب فريقه للفوز أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على استاد الإسماعيلية في الجولة الـ15 لمسابقة الدوري.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ونجح جواكيم أوجيرا في تسجيل هدف التقدم للمقاولون في الدقيقة 55 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك الإسماعيلي التعادل في ادقيقة 63 عن طريق عبد الرحمن الدح بتسديدة رائعة في أقصى الزاوية اليمنى لحارس المقاولون محمود أبو السعود.

ولكن عاد المقاولون سريعا للتقدم في الدقيقة 68 عن طريق نفس اللاعب جواكيم أوجيرا بعد خطأ فادح من محمد نصر مدافع الإسماعيلي لينفرد بالحارس أحمد عادل عبد المنعم ليمر منه ويسجل في الشباك

ونال إبراهيم القاضي مدافع المقاولون بطاقة حمراء في الدقيقة 80 بعد جذب حسن صابر مهاجم الإسماعيلي قبل انفراده بالمرمى.

وتألق أبو السعود حارس المقاولون في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بإنقاذ رأسية خطيرة من عبد الله محمد لاعب الإسماعيلي، لتنتهي المباراة بفوز الذئاب.

وارتقى المقاولون العرب 4 مراكز ليصل للمركز الـ15 برصيد 13 نقطة.

فيما بقي الإسماعيلي في المركز الـ20 وقبل الأخير بـ 10 نقاط.

المقاولون الإسماعيلي
