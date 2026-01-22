أوجيرا يسجل هدفين ويقود المقاولون لزيادة جراح الإسماعيلي في الدوري

قاد الأوغندي جواكيم أوجيرا مهاجم المقاولون العرب فريقه للفوز أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على استاد الإسماعيلية في الجولة الـ15 لمسابقة الدوري.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ونجح جواكيم أوجيرا في تسجيل هدف التقدم للمقاولون في الدقيقة 55 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

جووووول 👌⚽ جواكيم أوجيرا يسجل الهدف الأول للمقاولون في مرمى الإسماعيلي pic.twitter.com/NTWvlKpusJ — ON Sport (@ONTimeSports) January 22, 2026

وأدرك الإسماعيلي التعادل في ادقيقة 63 عن طريق عبد الرحمن الدح بتسديدة رائعة في أقصى الزاوية اليمنى لحارس المقاولون محمود أبو السعود.

يا ولد يا لعيب ✅🪄 هدف عالمي لعبد الرحمن الدح لاعب الإسماعيلي في مرمى المقاولون pic.twitter.com/ZVwYqOuY0A — ON Sport (@ONTimeSports) January 22, 2026

ولكن عاد المقاولون سريعا للتقدم في الدقيقة 68 عن طريق نفس اللاعب جواكيم أوجيرا بعد خطأ فادح من محمد نصر مدافع الإسماعيلي لينفرد بالحارس أحمد عادل عبد المنعم ليمر منه ويسجل في الشباك

جواكيم أوجيرا يستغل خطأ مدافع الإسماعيلي 👌 ويسجل الهدف الثاني للمقاولون بهذه الطريقة! pic.twitter.com/vi8KbI5R4x — ON Sport (@ONTimeSports) January 22, 2026

ونال إبراهيم القاضي مدافع المقاولون بطاقة حمراء في الدقيقة 80 بعد جذب حسن صابر مهاجم الإسماعيلي قبل انفراده بالمرمى.

وتألق أبو السعود حارس المقاولون في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بإنقاذ رأسية خطيرة من عبد الله محمد لاعب الإسماعيلي، لتنتهي المباراة بفوز الذئاب.

وارتقى المقاولون العرب 4 مراكز ليصل للمركز الـ15 برصيد 13 نقطة.

فيما بقي الإسماعيلي في المركز الـ20 وقبل الأخير بـ 10 نقاط.