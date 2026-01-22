الدوري الأوروبي - سانشو يسجل لأول مرة في الموسم ويقود فيلا لثمن النهائي

سجل جادون سانشو أول أهدافه مع أستون فيلا هذا الموسم ضد فنربخشة وقاده للتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وهز الدولي الإنجليزي الشباك لأول مرة هذا الموسم في انتصار فيلا على فنربخشة 1-0 في الجولة السابعة من مرحلة الدوري الأوروبي.

وسجل سانشو الهدف برأسية في الدقيقة 25 قائدا فريقه لتحقيق الفوز الرابع على التوالي وحجز بطاقة التأهل قبل جولة على النهاية.

وخاض سانشو 18 مباراة قبل لقاء اليوم دون أن يسجل أو يصنع في جميع المسابقات.

ورفع فيلا رصيده لـ 18 نقطة أصبح بها في المركز الثاني خلف ليون الفرنسي وكلاهما ضمن التأهل مبكرا دون النظر لنتائج الجولة الأخيرة.

وأصبح سانشو ثاني إنجليزي يسجل لـ4 فرق مختلفة في المسابقات الأوروبية (دورتموند وتشيلسي ومانشستر يونايتد وأستون فيلا) بعد بيتر كراوتش (ليفربول وبورتسموث وتوتنام وستوك سيتي).

كما أًصبح ثالث لاعب إنجليزي بعد هاري كين وفيل فودين يسجل في آخر 8 مواسم في المسابقات الأوروبية.