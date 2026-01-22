الدوري الأوروبي - سانشو يسجل لأول مرة في الموسم ويقود فيلا لثمن النهائي

الخميس، 22 يناير 2026 - 22:05

كتب : FilGoal

سانشو - أستون فيلا

سجل جادون سانشو أول أهدافه مع أستون فيلا هذا الموسم ضد فنربخشة وقاده للتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وهز الدولي الإنجليزي الشباك لأول مرة هذا الموسم في انتصار فيلا على فنربخشة 1-0 في الجولة السابعة من مرحلة الدوري الأوروبي.

وسجل سانشو الهدف برأسية في الدقيقة 25 قائدا فريقه لتحقيق الفوز الرابع على التوالي وحجز بطاقة التأهل قبل جولة على النهاية.

أخبار متعلقة:
أثليتك: أستون فيلا يصارع يوفنتوس على ضم ماتيتا لا جازيتا ديلو سبورت: روما يتفق مع أستون فيلا على قطع إعارة بايلي أستون فيلا يخسر من إيفرتون ويفرط في فرصة تقليص الفارق مع أرسنال أستون فيلا يرغب في تدعيم صفوفه من منتخب نيجيريا

وخاض سانشو 18 مباراة قبل لقاء اليوم دون أن يسجل أو يصنع في جميع المسابقات.

ورفع فيلا رصيده لـ 18 نقطة أصبح بها في المركز الثاني خلف ليون الفرنسي وكلاهما ضمن التأهل مبكرا دون النظر لنتائج الجولة الأخيرة.

وأصبح سانشو ثاني إنجليزي يسجل لـ4 فرق مختلفة في المسابقات الأوروبية (دورتموند وتشيلسي ومانشستر يونايتد وأستون فيلا) بعد بيتر كراوتش (ليفربول وبورتسموث وتوتنام وستوك سيتي).

كما أًصبح ثالث لاعب إنجليزي بعد هاري كين وفيل فودين يسجل في آخر 8 مواسم في المسابقات الأوروبية.

سانشو أستون فيلا الدوري الأوروبي
نرشح لكم
الثاني في الشتاء.. توتنام يضم سوزا من سانتوس كاسيميرو يعلن موعد رحيله عن مانشستر يونايتد رومانو: روما قدم عرضا لضم كاراسكو.. ونابولي يترقب روسينيور: تشيلسي يشكل خطورة في الكرات الثابتة.. وبالمر لم يشارك كإجراء احترازي سلوت: صلاح محترف من الطراز الرفيع.. لم نكن محظوظين كثيرا هذا الموسم فان دايك: من الصعب دائما اللعب ضد فرق دي زيربي.. ولا أعلم من ينشر الشائعات لاعب ليفربول السابق: خطة سلوت أمام مارسيليا تجعل صلاح أكثر نشاطا وخطورة أبطال أوروبا - فريقان إلى ثمن النهائي.. وقمة حاسمة و5 هدايا منتظرة في الجولة الأخيرة
أخر الأخبار
"النجاح المغربي هو أيضا لإفريقيا".. بيان من الديوان الملكي عقب نهاية أمم إفريقيا 2025 8 دقيقة | أمم إفريقيا
إسلام عادل يكشف لـ في الجول موعد جلسة تامر مصطفى مع محمود علاء 12 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - الهلال المتصدر يعاقب الفيحاء برباعية.. والاتحاد ضيحة القادسية السادسة على التوالي 26 دقيقة | سعودي في الجول
أوجيرا يسجل هدفين ويقود المقاولون لزيادة جراح الإسماعيلي في الدوري ساعة | الدوري المصري
الدوري الأوروبي - سانشو يسجل لأول مرة في الموسم ويقود فيلا لثمن النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
الثاني في الشتاء.. توتنام يضم سوزا من سانتوس 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الهلال وصنداونز في أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة المصرية
5 نقاط.. مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم الرد على شكوى زيزو 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521856/الدوري-الأوروبي-سانشو-يسجل-لأول-مرة-في-الموسم-ويقود-فيلا-لثمن-النهائي