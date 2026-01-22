طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الهلال وصنداونز في أبطال إفريقيا

الخميس، 22 يناير 2026 - 21:04

كتب : FilGoal

محمود ناجي - الهاني سليمان

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الهلال السوداني أمام صنداونز الجنوب إفريقي إلى طاقم تحكيم مصر.

وأعلن اتحاد الكرة عن اختيار لجنة الحكام في كاف، محمود ناجي حكما للساحة، ويعاونه سمير جمال وأحمد توفيق مساعدين، ومحمود بسيوني حكماً رابعاً.

كما عين الاتحاد "جولس كارانغوا" من رواندا منسقاً عاماً للمباراة، و"أنجيسوم أوجباريم" من إريتريا مراقباً للقاء .

ويلتقي الهلال السوداني أمام صنداونز الجنوب إفريقي يوم 30 يناير على بملعب أمواهورو في كيجالي برواندا.

ويتاقسم بطلا السودان وجنوب إفريقيا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط لكل منهما.

ويتواجد معهما في المجموعة مولودية الجزائر، وسانت إيلوا لوبوبو الكونجولي.

