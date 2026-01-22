5 نقاط.. مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم الرد على شكوى زيزو

كشف مصدر من الزمالك، عن سبب عدم الرد على شكوى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، ضد النادي الأبيض للحفاظ على حقوقه ومستحقاته المالية المتأخرة.

وكان زيزو طالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة المقدرة بـ82 مليون جنيه، ومكافأة الفوز ببطولة كأس مصر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com "نثق في سلامة موقف الزمالك وفي إنصاف لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة للنادي في شكواه التي تقدم بها ضد لاعبه السابق أحمد مصطفى زيزو."

وتابع المصدر "صمت نادي الزمالك وعدم نشر أخبار حول هذه الشكوى بسبب أن النادي قدم كل الأوراق والمستندات التي تثبت صحة وسلامة موقفه في المطالبة بالتعويض المناسب من اللاعب بسبب ارتكابه أكثر من مخالفة وهو على ذمة الزمالك قبل انتقاله إلى النادي الاهلى ، وآخر جلسة للتداول بشأن الشكوى كانت بتاريخ 30/ 11 /2025 ، والتى تم فيها تقديم كافة المستندات التي تؤكد الموقف السليم للزمالك."

وأوضح المصدر "نادي الزمالك تقدم بملف نهائي شامل يتضمن مستندات تثبت أحقية النادى فى نسبته من المواد الإعلانية والدعائية والإعلامية للجنة شؤون اللاعبين وقدم أسطوانة مدمجة تحتوي على ملف كامل بتلك المواد."

واسترشد بالمثبت بالاتحاد من رسوم حال توثيق عقد اللاعب "الرسوم تثبت أن ما يزعمه اللاعب من استحقاقه 85 مليون جنيه عار تماماً من الصحة، كما برهن النادي على صحة موقفه من خلال تقديم عقود لاعبين آخرين محررة بذات الحقبة الزمنية والمصاغة بذات الآلية، وهو بيان إجمالى العقد ببند وتفصيله ببند خاص كصافي بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة."

وأتم المصدر "نادي الزمالك استرشد بأقوال عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بالفريق الأول، والذى قطع بتقاضى اللاعب كافة مستحقاته وفق عقده لتقاضيها من أحد رجال الأعمال الداعمين للنادى، وأن ما يدعيه اللاعب غير صحيح فى محاولة منه للحصول على أموال من الزمالك بدون وجه حق."

وأصدرت لجنة الانضباط قرارها مطلع يونيو الجاري بعدم اختصاصها في الشكوى المقدمة من الزمالك ضد زيزو.

وكان الزمالك تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة ضد زيزو في الأول من مايو الماضي.

وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح بعد امتناع اللاعب عن حضور التدريبات منذ الثامن من أبريل، وهو ما ترتب عليه إلحاق الضرر المباشر على الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وانتقل زيزو إلى النادي الأهلي يوم 6 يونيو بعد نهاية الموسم بيوم واحد، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

ووقع زيزو على عقد مدته 4 مواسم مع الأهلي، مع بند يتيح التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين.

بدأ زيزو مسيرته في نادي ليرس البلجيكي بين عامي (2014–2017): لعب 72 مباراة وسجل 4 أهداف.

ثم انتقل في 2017 إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي على سبيل الإعارة (13 مباراة، هدفان)، ثم إلى موريرينسي (2017–2019) الذي شهد تسجيله هدفا واحدا في 25 مباراة.

وانضم إلى الزمالك في يناير 2019 حتى صيف 2024 ولعب معه 263 مباراة وسجل خلالها 87 هدفا وصنع 71 آخرين.