كهرباء الإسماعيلية يوقف سلسلة الهزائم بثنائية ضد حرس الحدود

الخميس، 22 يناير 2026 - 20:32

كتب : FilGoal

تقرير

أنهى كهرباء الإسماعيلية سلسلة تعثراته في الدوري المصري وحقق الفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الجولة 15 من المسابقة.

سجل علي سليمان وإسلام عبد النعيم هدفي الكهرباء، فيما سجل محمود العربي أوكا هدف الحرس.

وأوقف الكهرباء سلسلة هزائمه عند 5 متتالية في الدوري، إذ حقق فوزه الأول منذ سبتمبر الماضي في الدوري.

وارتقى الكهرباء للمركز الـ 18 تاركا قاع الترتيب برصيد 11 نقطة.

فيما ظل رصيد الحرس عند 13 نقطة في المركز الـ 15.

وصف المباراة

انفرد علي سليمان في الدقيقة 7 وسجل الهدف الأول للكهرباء.

الأريتري سجل للمباراة الخامسة على التوالي بقميص الكهرباء، إذ سجل 6 أهداف في آخر 5 مباريات خاضها بين كأس عاصمة مصر والدوري المصري.

وفي الدقيقة 10 صنع حسن الشاذلي فرصة محققة حولها إسلام عبد النعيم في الشباك لتصبح النتيجة 2-0 للضيوف.

وقلص العربي أوكا الفارق مستفيدا من التخبط الدفاعي في الدقيقة 16 لتصبح النتيجة 2-1.

وحاول لاعبو الحرس في الشوط الثاني العودة في اللقاء وخطف التعادل لكن استبسال دفاع الكهرباء حال دون ذلك لتنتهي المباراة بفوز الضيوف.

