دجلة يحطم دفاع المحلة وينتصر في لقاء الأهداف الـ 5 بالشوط الأول

انتصر وادي دجلة بنتيجة 3-2 على غزل المحلة في مباراة أقيمت على استاد السلام لحساب الجولة 15 من الدوري المصري.

سجل للغزل جيمي موانجا وعبد الرحيم عموري، فيما سجل لدجلة سيق تقا وعلي حسين ومحمد عبد الرحيم.

الفوز رفع رصيد دجلة لـ 23 نقطة ارتقى بها للمركز الرابع بفارق 9 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

فيما تلقى غزل المحلة خسارته الثانية هذا الموسم في الدوري وظل في المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة.

ولأول مرة يستقبل غزل المحلة 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوري هذا الموسم، إذ استقبل 4 أهداف في الـ 13 جولة الماضية.

ويلتقي دجلة في الجولة 16 مع الأهلي، فيما يستضيف المحلة خصمه طلائع الجيش.

وصف المباراة

تقدم غزل المحلة مبكرا بهدف بعد مرور 53 ثانية من بداية اللقاء عن طريق الأيرلندي جيمي موانجا الذي تابع كرة ارتدت من الدفاع في الشباك.

وفي الدقيقة 9 أدرك التونسي سيف تقا التعادل برأسية قوية.

وخطف علي حسين بلمسة رائعة التقدم لدجلة والهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 20 بعد عرضية متقنة من أحمد داهش.

وفي الدقيقة 26 أطلق محمد عبد الرحيم تسديدة رائعة من لمسة واحدة من داخل الـ 18 سكنت الشباك.

وأهدر أحمد شوشة فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 45+6 بإهدار ركلة جزاء تصدى لها عمرو حسام، لكن الهجمة اكتملت لغزل المحلة بهدف من عبد الرحيم عموري لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-2.

في الشوط الثاني حاول لاعبو غزل المحلة إدراك التعادل لكن دون جديد فيما لم يستطع لاعبو دجلة استغلال المرتدات لتنتهي المباراة بفوز الغزلان.