دجلة يحطم دفاع المحلة وينتصر في لقاء الأهداف الـ 5 بالشوط الأول

الخميس، 22 يناير 2026 - 20:19

كتب : FilGoal

تقرير

انتصر وادي دجلة بنتيجة 3-2 على غزل المحلة في مباراة أقيمت على استاد السلام لحساب الجولة 15 من الدوري المصري.

سجل للغزل جيمي موانجا وعبد الرحيم عموري، فيما سجل لدجلة سيق تقا وعلي حسين ومحمد عبد الرحيم.

الفوز رفع رصيد دجلة لـ 23 نقطة ارتقى بها للمركز الرابع بفارق 9 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

فيما تلقى غزل المحلة خسارته الثانية هذا الموسم في الدوري وظل في المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة.

ولأول مرة يستقبل غزل المحلة 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوري هذا الموسم، إذ استقبل 4 أهداف في الـ 13 جولة الماضية.

ويلتقي دجلة في الجولة 16 مع الأهلي، فيما يستضيف المحلة خصمه طلائع الجيش.

وصف المباراة

تقدم غزل المحلة مبكرا بهدف بعد مرور 53 ثانية من بداية اللقاء عن طريق الأيرلندي جيمي موانجا الذي تابع كرة ارتدت من الدفاع في الشباك.

وفي الدقيقة 9 أدرك التونسي سيف تقا التعادل برأسية قوية.

وخطف علي حسين بلمسة رائعة التقدم لدجلة والهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 20 بعد عرضية متقنة من أحمد داهش.

وفي الدقيقة 26 أطلق محمد عبد الرحيم تسديدة رائعة من لمسة واحدة من داخل الـ 18 سكنت الشباك.

وأهدر أحمد شوشة فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 45+6 بإهدار ركلة جزاء تصدى لها عمرو حسام، لكن الهجمة اكتملت لغزل المحلة بهدف من عبد الرحيم عموري لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-2.

في الشوط الثاني حاول لاعبو غزل المحلة إدراك التعادل لكن دون جديد فيما لم يستطع لاعبو دجلة استغلال المرتدات لتنتهي المباراة بفوز الغزلان.

وادي دجلة غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
أوجيرا يسجل هدفين ويقود المقاولون لزيادة جراح الإسماعيلي في الدوري 5 نقاط.. مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم الرد على شكوى زيزو كهرباء الإسماعيلية يوقف سلسلة الهزائم بثنائية ضد حرس الحدود انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(2) المقاولون العرب مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق استعدادا لمواجهة المصري الزمالك يعلن إصابة عمار ياسر وخضوعه لعملية جراحية خبر في الجول - اهتمام من بيراميدز بـ فاخوري.. ودور مدرب الأردن في انتقاله بتروجت يكتسح كاسكادا برباعية وديا استعدادا لـ الزمالك
أخر الأخبار
أوجيرا يسجل هدفين ويقود المقاولون لزيادة جراح الإسماعيلي في الدوري 13 دقيقة | الدوري المصري
الدوري الأوروبي - سانشو يسجل لأول مرة في الموسم ويقود فيلا لثمن النهائي 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثاني في الشتاء.. توتنام يضم سوزا من سانتوس ساعة | الدوري الإنجليزي
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الهلال وصنداونز في أبطال إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
5 نقاط.. مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم الرد على شكوى زيزو ساعة | الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية يوقف سلسلة الهزائم بثنائية ضد حرس الحدود 2 ساعة | الدوري المصري
دجلة يحطم دفاع المحلة وينتصر في لقاء الأهداف الـ 5 بالشوط الأول 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(2) المقاولون العرب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521851/دجلة-يحطم-دفاع-المحلة-وينتصر-في-لقاء-الأهداف-الـ-5-بالشوط-الأول